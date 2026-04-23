Apresentação gratuita comemora 66 anos de Brasília nesta sexta (24/4)

Os músicos Marcos Cohen, Nathan Yohan e Jonathan Moyer se unem para homenagear os 66 anos de Brasília em apresentação nesta sexta-feira (24/4), às 19h, no CTJ Hall, na Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul). A entrada é gratuita.

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O concerto Câmara Brasília tem formação de clarineta, trompa e piano, combinação que procura explorar novas possibilidades de expressão e o refinamento da música de câmara. Doutor em música, o clarinetista Marcos Cohen se formou Estados Unidos e passou por treinamento na Rússia; o trompista Nathan Yohan é formado pela Escola de Música de Brasília e Universidade de Brasília, já tendo atuado em orquestras no Brasil e exterior; e Jonathan Moyer é um pianista norte-americano e residente em Brasília, mantendo carreira como solista e camerista.

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O projeto busca consolidar Brasília como centro de produção e difusão musical, no âmbito local e internacional. Para o concerto no CTJ Hall, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro teve papel central: os três músicos que se apresentaram em Câmara Brasília são frutos do trabalho da orquestra.

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Serviço

Câmara Brasília

Nesta sexta-feira (24/4), no CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson - 706/906 Sul). Entrada gratuita.