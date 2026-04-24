Porão do Rock 2026 anuncia novo cenário na Capital Federal

O Porão do Rock 2026 ganha um novo espaço e amplia sua proposta de experiência para o público. Marcado para os dias 22 e 23 de maio, o festival será realizado no Eixo Cultural Ibero-Americano, substituindo o antigo local no estacionamento da Arena BRB. A mudança reforça a aposta em um ambiente que combina cultura, natureza e convivência.
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O novo espaço, ao ar livre, permite melhor circulação e mais áreas de convivência para o público. A proposta é oferecer uma experiência mais confortável, com integração entre música, cultura e ambiente urbano. A localização também facilita o acesso e a logística nos dias de evento.
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No palco, a edição de 2026 mantém a força que consolidou o evento como um dos principais festivais de rock do país. Entre os destaques estão nomes internacionais, como Pennywise, Avlon Stone e Eruca Sativa, além de artistas relevantes da cena nacional, como Marcelo Falcão, Scalene e Tribo da Periferia, garantindo diversidade e potência na programação. Com novo espaço e a mesma essência, o Porão do Rock reafirma sua conexão com Brasília e promete uma edição ainda mais marcante.
Serviço
Porão do Rock 2026
Nos dias 22 e 23 de maio, no Eixo Cultural Ibero-Americano.Ingressos a partir de R$ 133, disponíveis no site da Ticketmaster.
*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco
Saiba Mais
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