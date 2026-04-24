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TEATRO

Com Claudia Raia como Miranda, confira o teaser de "O Diabo Veste Prada"

O musical estreia em fevereiro de 2027 com Myra Ruiz como a protagonista Andy Sachs

O elenco conta com láudia Raia, que dá vida à vilã Miranda Priestly, Myra Ruiz, como Andy Sachs Bruna Guerin como Emily Charlton, e Mauricio Xavier como Nigel Kipling. - (crédito: Divulgação)
O elenco conta com láudia Raia, que dá vida à vilã Miranda Priestly, Myra Ruiz, como Andy Sachs Bruna Guerin como Emily Charlton, e Mauricio Xavier como Nigel Kipling. - (crédito: Divulgação)

O clássico dos cinemas O Diabo Veste Prada vai ganhar uma versão brasileira e musical, e o teaser já está disponível. A produção da obra divulgou, nesta sexta-feira (24/4), vídeo oficial e fotos do elenco de peso.

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Um dos destaques é a atriz Cláudia Raia, que dá vida à vilã Miranda Priestly, personagem de Meryl Streep no cinema. Já a protagonista Andy Sachs, de Anne Hathaway, é vivida pela brasileira Myra Ruiz. O elenco conta ainda com Bruna Guerin como Emily Charlton, e Mauricio Xavier como Nigel Kipling. 

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Inspirado na adaptação musical sucesso em Londres, O Diabo Veste Prada - Um Novo Musical estreia em fevereiro de 2027, em São Paulo. As apresentações ocorrem de 25 de fevereiro a 27 de junho, somente no Teatro Santander, com ingressos que variam de R$ 25 a R$ 450. 

O anúncio ocorre ainda às vésperas de O Diabo Veste Prada 2, em cartaz a partir de 30 de abril. 

Confira o teaser oficial do espetáculo brasileiro. 

Saiba Mais

 

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Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 24/04/2026 11:55
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