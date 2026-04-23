Produtor de 'Michael' revela o que mãe do cantor achou do filme - (crédito: Observatorio do Cinema)

O produtor Graham King comentou a reação de Katherine Jackson à cinebiografia Michael, que vem enfrentando críticas negativas antes da estreia nos EUA.

Em entrevista ao ScreenRant, ele revelou ter visitado a mãe de Michael Jackson e mostrado imagens de Jaafar Jackson caracterizado como o artista. Segundo King, a reação foi imediata.

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"Ela ficou muito emocionada", afirmou. "Ela disse: Esse é o Michael". O produtor destacou o impacto do momento. "Foi incrível. Foi um dos pontos altos da minha carreira quando fui à casa de Katherine e mostrei o Jaafar caracterizado, e ela ficou muito emocionada. Ela estava em uma cadeira de rodas, eu me abaixei, e ela simplesmente disse: Esse é o Michael. Foi muito tocante".

King também comentou sobre o desafio de recriar o cantor na tela. "É incrível pensar que conseguimos isso com a própria mãe dele. E claro, pensar que esse jovem pode atuar, entregar uma performance e reproduzir os movimentos de dança", concluiu.

Tudo sobre Michael

A sinopse oficial do filme diz: Michael levará ao público um retrato fascinante e honesto do homem brilhante, porém complicado, que se tornou o Rei do Pop. O filme apresenta seus triunfos e tragédias em uma escala épica e cinematográfica – desde seu lado humano e suas lutas pessoais até seu inegável gênio criativo, exemplificado por suas performances mais icônicas. Como nunca antes, o público terá uma visão interna de um dos artistas mais influentes e pioneiros que o mundo já conheceu.

Jaafar Jackson é sobrinho de Michael Jackson e vive o cantor no filme; Juliano Krue Valdi faz a versão de 9 anos de Jackson; Colman Domingo interpreta Joe Jackson, o pai de Michael; Nia Long vive Katherine Jackson, a matriarca da família Jackson; e Miles Teller é John Branca, o primeiro advogado de Jackson e que cuidou da carreira do Rei do Pop.

O estúdio precisou dividir o longa em duas partes, devido ao corte original ter mais de três horas e meia de duração e a questões legais envolvendo um dos acusadores de Jackson. Um acordo judicial com o espólio do cantor impedia que essa parte da história fosse dramatizada, forçando ajustes na estrutura narrativa do projeto.

John Logan, roteirista de Gladiador e O Aviador, escreveu o roteiro. Antoine Fuqua (Dia de Treinamento, O Protetor) assume a direção.