Euphoria: Que horas estreia o 3º episódio da 3ª temporada na HBO Max? - (crédito: Observatorio do Cinema)

Euphoria retorna para sua terceira temporada após um longo intervalo desde o segundo ano, que marcou o público com conflitos intensos e momentos extremos entre os personagens. A nova fase dá continuidade à história de Rue (Zendaya) e seus colegas, que seguem lidando com consequências de escolhas passadas, relações conturbadas e novos desafios.

A temporada anterior terminou com vários pontos em aberto, incluindo a recuperação de Rue, os conflitos entre Cassie e Maddy e as decisões de Nate envolvendo sua família. Com isso, os novos episódios devem aprofundar essas histórias e trazer novas reviravoltas.

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Confira a seguir que horas e onde sai o 3º episódio da nova temporada.

Que horas estreia o 3º episódio da 3ª temporada de Euphoria?

O terceiro episódio da terceira temporada estreia no dia 26 de abril, às 22h, na HBO e HBO Max.

Novos episódios serão lançados semanalmente aos domingos. O último capítulo está previsto para 31 de maio.

Calendário completo de episódios

Veja os títulos e datas de lançamento dos episódios:

Episódio 1 "Andale" 12 de abril

Episódio 2 "América, Meu Sonho" 19 de abril

Episódio 3 "A Balada do Paladino" 26 de abril

Episódio 4 "Kitty Gosta de Dançar" 3 de maio

Episódio 5 "Esse Porquinho" 10 de maio

Episódio 6 "Fique Parado e Veja" 17 de maio

Episódio 7 "Com Chuva ou Sol" 24 de maio

Episódio 8 "Confiamos em Deus" 31 de maio



