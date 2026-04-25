Euphoria: que horas estreia o 3º episódio da 3ª temporada na HBO Max?

Euphoria retorna para sua terceira temporada após um longo intervalo desde o segundo ano, que marcou o público com conflitos intensos e momentos extremos entre os personagens. A nova fase dá continuidade à história de Rue (Zendaya) e seus colegas, que seguem lidando com consequências de escolhas passadas, relações conturbadas e novos desafios.
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A temporada anterior terminou com vários pontos em aberto, incluindo a recuperação de Rue, os conflitos entre Cassie e Maddy e as decisões de Nate envolvendo sua família. Com isso, os novos episódios devem aprofundar essas histórias e trazer novas reviravoltas.
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Confira a seguir que horas e onde sai o 3º episódio da nova temporada.
Que horas estreia o 3º episódio da 3ª temporada de Euphoria?
O terceiro episódio da terceira temporada estreia no dia 26 de abril, às 22h, na HBO e HBO Max.
Novos episódios serão lançados semanalmente aos domingos. O último capítulo está previsto para 31 de maio.
Calendário completo de episódios
Veja os títulos e datas de lançamento dos episódios:
- Episódio 1 "Andale" 12 de abril
- Episódio 2 "América, Meu Sonho" 19 de abril
- Episódio 3 "A Balada do Paladino" 26 de abril
- Episódio 4 "Kitty Gosta de Dançar" 3 de maio
- Episódio 5 "Esse Porquinho" 10 de maio
- Episódio 6 "Fique Parado e Veja" 17 de maio
- Episódio 7 "Com Chuva ou Sol" 24 de maio
- Episódio 8 "Confiamos em Deus" 31 de maio