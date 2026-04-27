Quaest no Pará: Hana Ghassan e Daniel Santos aparecem em empate técnico

Ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (PSB) tem 22% das intenções de voto, seguido pela governadora Hana Ghassan (MDB), com 19% - (crédito: Reprodução )

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira (27/4), aponta um cenário de equilíbrio na disputa pelo governo do Pará. No primeiro turno, o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (PSB), aparece com 22% das intenções de voto, seguido pela governadora Hana Ghassan (MDB), que soma 19%. Considerando a margem de erro de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Na sequência, figuram Mario Couto (DC), com 11%; Cleber Rabelo, com 3%; e Araceli Lemos, com 2%. O levantamento também indica um elevado número de indecisos, que chegam a 30%, além de 13% de eleitores que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em um eventual segundo turno, o cenário permanece indefinido. Daniel Santos aparece com 24%, enquanto Hana Ghassan registra 22%, mantendo o empate técnico. Nesse recorte, 33% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar ou declararam intenção de voto nulo ou branco, o que reforça o grau de incerteza da disputa.

Leia também: Moro se filia ao PL e mira governo do Paraná em outubro

A pesquisa também investigou a solidez das escolhas do eleitorado. Apenas 31% disseram que o voto está definido, enquanto 67% afirmaram que ainda podem mudar de candidato “caso algo aconteça” ao longo da campanha, indicando espaço para reconfiguração do cenário eleitoral.

Em relação à avaliação do governo, a gestão de Helder Barbalho (MDB) é aprovada por 63% dos entrevistados, enquanto 27% desaprovam e 10% não souberam ou não responderam. O levantamento ouviu 900 eleitores entre os dias 21 e 25 de abril e segue as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).