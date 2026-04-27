Quaest: Moro amplia vantagem e lidera corrida ao governo do Paraná

No primeiro cenário, com seis pré-candidatos, Moro aparece com 35% das intenções de voto - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A pesquisa Quaest, divulgada nesta segunda-feira (27/4), aponta o senador Sergio Moro (PL) na liderança da disputa pelo governo do Paraná. No primeiro cenário, com seis pré-candidatos, ele aparece com 35% das intenções de voto, seguido por Requião Filho (PDT), com 18%, e Rafael Greca (MDB), com 15%. Indecisos somam 18%, enquanto 7% declaram voto branco, nulo ou abstenção.

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Em um segundo cenário, com menos candidatos, Moro amplia a vantagem e chega a 42%, contra 24% de Requião Filho. Na sequência aparecem Sandro Alex (PSD), com 6%, e Luiz França (Missão), com 2%. Nesse recorte, 17% dos entrevistados se dizem indecisos e 9% afirmam que pretendem votar em branco, nulo ou não comparecer às urnas.

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As simulações de segundo turno indicam vantagem do senador em todos os cenários testados. Contra Requião Filho, Moro tem 49% das intenções de voto, ante 30% do adversário. Em uma eventual disputa com Rafael Greca, o placar é de 44% a 29%. Já contra Sandro Alex, o senador alcança 51%, enquanto o oponente soma 15%.

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O levantamento também mediu a rejeição dos pré-candidatos. Requião Filho lidera nesse quesito, com 47%, seguido por Moro, com 37%, e Rafael Greca, com 33%. Sandro Alex registra 13%, Luiz França tem 7% e Tony Garcia aparece com 22%. A pesquisa ouviu 1.104 eleitores entre os dias 21 e 25 de abril, com margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

A Quaest investigou ainda o peso político do atual governador Ratinho Junior (PSD) na sucessão estadual. Para 64% dos entrevistados, ele merece eleger um sucessor que indicar. Ao mesmo tempo, o eleitorado demonstra preferência por perfis independentes: 44% afirmam que o ideal é um candidato sem alinhamento direto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Outros 34% preferem um aliado de Bolsonaro, enquanto 17% optariam por alguém ligado a Lula.



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