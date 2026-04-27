Mestra Martinha do Coco lança álbum infantil 'Coco de Ninar'

A Mestra Martinha do Coco, artista pernambucana radicada no DF desde o final dos anos 1970 e que trabalha com ritmos como maracatu, ciranda e samba de coco, lançou o álbum infantil Coco de Ninar, disponível nas plataformas digitais. O projeto busca promover a imersão na cultura popular por meio de canções que tratam da infância, memórias e tradições do Nordeste.

A sonoridade de Coco de Ninar é marcada pela presença de instrumentos tradicionais, como sanfona, pífano, rabeca, cavaquinho, violões, além de percussão. O álbum, que tem arranjos de Rodrigo Zolet, Lirys Catharina, Thiago DeLimacruz e Janary Gentil, celebra o coco pernambucano como expressão de saber e ancestralidade, reunindo histórias cantadas que aproximam diferentes gerações.

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Como medida de acessibilidade e inclusão, 800 CDs físicos de Coco de Ninar serão distribuídos para a Secretaria de Estado de Educação do DF. Outras 100 cópias do álbum e encartes em braille serão entregues para o Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais (Ceedv).