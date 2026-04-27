Brasília International Film Festival promove oficina gratuita de dublagem

Oficina de dublagem gratuita faz parte da programaçao do Brasília International Film Festival - (crédito: Divulgação)

O Brasília International Film Festival (BIFF) oferece, em parceria com o ALL DUB Estúdio, uma oficina de dublagem gratuita. A atividade está programada para sexta-feira (1º/5), das 14h às 17h, no edifício Centro Empresarial, na Asa Sul, onde o estúdio funciona. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no e-mail contato@alldub.com.br.

O workshop, conta Ana Lúcia Motta, CEO da ALL DUB Estúdio, foi concebido como uma experiência imersiva, dinâmica e prática. Os participantes terão contato direto com bastidores da dublagem e com processos reais de produção. Especialistas do mercado conduzem a oficina.

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“Mais do que domínio técnico completo, que exige uma formação contínua, a experiência proporcionará aos participantes uma compreensão clara e prática do processo de dublagem”, antecipa Ana Lúcia. Dinâmicas de estúdio, noções técnicas e práticas de como dar voz a um personagem dentro de um fluxos serão apresentados ao público.

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Para a diretora, estar na programação do BIFF reforça o compromisso da iniciativa com a aproximação do público aos diferentes ofícios do audiovisual. “O festival amplia o alcance da experiência ao inseri-la em um contexto cultural relevante, que vai além da exibição de filmes e valoriza vivências práticas”, completa.

Serviço



Workshop de dublagem, nesta sexta-feira (1º/5), das 14h às 17h, no SRTVS 701 edifício Centro Empresarial (conjunto L, lote 38, bloco 02, sala 16). Inscrições gratuitas pelo email contato@alldub.com.br.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel