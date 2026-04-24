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REALITY SHOW

Vice-campeã do BBB 26, Milena fala sobre Ana Paula: "Não vamos esquecer"

Ex-sister também comentou sobre primeiras interações com Ana Paula no reality global

Vice-campeã do BBB 26, Milena fala sobre Ana Paula:
Vice-campeã do BBB 26, Milena fala sobre Ana Paula: "Não vamos esquecer" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Milena, a segunda colocada do BBB 26, fez um balanço do reality global em sua vida particular. A recreadora infantil confessou que a mudança interna foi evidente ao longo dos meses de confinamento.

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"Mudou tudo! Aquela Milena existiu, eu sei que ela está aqui dentro ainda, mas ela deu espaço para uma Milena melhor, para uma evolução", disse em entrevista ao Gshow.

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"Da descoberta, de se remontar e saber que tudo que você acredita e vive não é verdade. "Eu descobri umas dez ‘Milenas’ que eu não sabia que existiam, que eu trouxe para cá. Elas vão ter que continuar dominando e é isso aí", contou.

A ex-sister também relembrou suas primeiras interações com Ana Paula Renault durante o confinamento. "Não vamos esquecer de quando eu entrei na casa e falei: ‘A última é ela’. Eu falei: ‘Olha elaaaa, cadê o seu bordão?’. E ela com cara de por que vocês estão esperando isso de mim? Foi uma conexão verdadeira e real. Se depender de mim, do meu coração e da minha mente vai permanecer igual".

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 24/04/2026 23:21
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