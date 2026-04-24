Vice-campeã do BBB 26, Milena fala sobre Ana Paula: "Não vamos esquecer"





Milena, a segunda colocada do BBB 26, fez um balanço do reality global em sua vida particular. A recreadora infantil confessou que a mudança interna foi evidente ao longo dos meses de confinamento.

"Mudou tudo! Aquela Milena existiu, eu sei que ela está aqui dentro ainda, mas ela deu espaço para uma Milena melhor, para uma evolução", disse em entrevista ao Gshow.

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"Da descoberta, de se remontar e saber que tudo que você acredita e vive não é verdade. "Eu descobri umas dez ‘Milenas’ que eu não sabia que existiam, que eu trouxe para cá. Elas vão ter que continuar dominando e é isso aí", contou.

A ex-sister também relembrou suas primeiras interações com Ana Paula Renault durante o confinamento. "Não vamos esquecer de quando eu entrei na casa e falei: ‘A última é ela’. Eu falei: ‘Olha elaaaa, cadê o seu bordão?’. E ela com cara de por que vocês estão esperando isso de mim? Foi uma conexão verdadeira e real. Se depender de mim, do meu coração e da minha mente vai permanecer igual".