Maíra Cardi faz apelo por filha internada: "Orem por ela"

A influencer Maíra Cardi ao lado da filha caçula, Eloáh, e o marido, Thiago Nigro - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Maíra Cardi foi às redes sociais nesse domingo (26/4) para pedir orações destinadas à filha mais nova, Eloáh. A criança, de apenas seis meses de vida, foi diagnosticada com bronquiolite. Ela está hospitalizada em uma unidade de saúde nos Estados Unidos, conforme contou a influencer.

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De acordo com ela, a situação, por ser enfrentada longe do Brasil, gera dificuldade e preocupação. "Estamos no hospital, longe da nossa casa e do nosso Brasil! Longe dos nossos médicos de confiança, da nossa língua e de tudo que precisamos para nos sentir seguras! Orem por ela", pediu.

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Confira a postagem feita nas redes por Maíra Cardi:

A influenciadora Maíra Cardi faz apelo nas redes sociais por orações destinadas à Eloáh, filha caçula, de seis anos, hospitalizada nos EUA com bronquiolite (foto: Reprodução / Instagram / mairacardi)

A bronquiolite é uma infecção viral. É responsável por atingir pequenas vias aéreas, no caso, os bronquíolos. É comum durante a primeira infância, principalmente, em pacientes menores de dois anos. Pode ser ainda mais presente em casos de mudança de clima.

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Eloáh é filha do educador financeiro Thiago Nigro, popularmente conhecido como "Primo Rico". Ele mantém um relacionamento com Maíra desde 2023. Já a filha mais velha da influenciadora, Sophia, tem sete anos, e é fruto do casamento de Maíra com o ator e ex-BBB, Arthur Aguiar.