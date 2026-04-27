Alexandre Nero volta às novelas como vilão em produção do Globoplay - (crédito: Observatorio da TV)





Depois de interpretar Marco Aurélio em Vale Tudo (2025), Alexandre Nero voltará às novelas em mais um papel de vilão. O ator de 56 anos foi escalado para viver Werneck, personagem central de Paraíso Perdido, nova produção do Globoplay.

A trama será uma adaptação livre de quatro peças de Nelson Rodrigues (1912-1980) e terá direção de Joana Jabace. As gravações estão previstas para começar em setembro, no Rio de Janeiro.

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A última novela de Nero foi Vale Tudo, onde deu vida ao pilantra Marco Aurélio. No mesmo ano, ele também participou de Guerreiros do Sol (2025), lançada inicialmente no Globoplay e exibida depois na TV aberta, na faixa pós-BBB da Globo.

Com contrato de exclusividade, Nero tem sido um dos atores mais requisitados da emissora, emendando trabalhos consecutivos. Nos últimos anos, esteve em produções como No Rancho Fundo (2024), Travessia (2022), Nos Tempos do Imperador (2021) e na série Onde Nascem os Fortes (2018).

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Paraíso Perdido é assinada por George Moura e Sergio Goldenberg e se inspira em Bonitinha, Mas Ordinária (1962), A Mulher Sem Pecado (1941), Toda Nudez Será Castigada (1965) e Os Sete Gatinhos (1980). Ambientada no Rio de Janeiro atual, terá 40 capítulos.

Junto a Nero, Eduardo Sterblitch já foi anunciado no elenco. Para o papel feminino principal, os autores desejam contar com Marina Ruy Barbosa, que precisa ajustar sua agenda por estar envolvida nas gravações da segunda temporada de Tremembé, série do Prime Video.