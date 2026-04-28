Festival de escolas de música abre inscrições neste domingo (3/5)

Criado para proporcionar uma experiência de rockstar para estudantes de música de todas as idades, o #Vemproplay transforma o estudo individual em sala de aula em uma performance de banda ao vivo. A abertura das inscrições para a edição de 2026 ocorre no próximo domingo (3/5), no Lifebox Burguer, na Orla JK.

Com alunos de níveis que vão do iniciante ao avançado, o projeto aposta na diversidade como motor de aprendizado, incentivando a interação entre diferentes trajetórias musicais e ampliando o acesso à experiência de palco. Nesta edição de 2026 mais de 15 escolas musicais estarão participando.

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O evento de abertura marca o início da trajetória que os estudantes são propostos a vivenciar. O processo conta com atividades formativas que incluem ensaio fotográfico profissional, oficinas de performance e percussão, ensaios coletivos e encontros entre alunos de diferentes instituições. A partir dessas vivências, os participantes se unem em bandas, montadas a partir de interesses musicais dos próprios integrantes, que também colaboram na escolha do repertório, o que fortalece também o caráter coletivo da experiência.

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O percurso das formações finaliza com um festival, que será realizado nos dias 29 e 30 de agosto, no Parque da Cidade, onde as bandas formadas durante o projeto se apresentarão. Os shows contarão com uma estrutura profissional de som, luz e palco de nível profissional. Aberto ao público, o evento tem expectativa de reunir cerca de 30 mil pessoas ao longo dos dois dias.

Serviço

Abertura das inscrições para o projeto formativo #VEMPROPLAY

Neste domingo (3/5), às 17h, no Lifebox, na Orla JK. Ingressos disponíveis no site oficial do projeto.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel