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A Última Casa: Suspense da Netflix com Wagner Moura ganha data e fotos

Thriller sci-fi estreia em agosto no streaming

O lançamento do filme está marcado para 7 de agosto - (crédito: Observatorio do Cinema)
O lançamento do filme está marcado para 7 de agosto - (crédito: Observatorio do Cinema)

O filme de ficção científica A Última Casa, estrelado por Wagner Moura e Greta Lee, já tem data para chegar à Netflix. O lançamento está marcado para 7 de agosto.

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Além data de estreia, a Netflix divulgou as primeiras fotos do longa. Confira abaixo:

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Tudo sobre A Última Casa

Dirigido por Louis Leterrier (Velozes e Furiosos 10, Truque de Mestre), o longa acompanha uma família de quatro pessoas que fica presa dentro de casa, enfrentando a falta de recursos e uma ameaça que impede a fuga.

O elenco também inclui Riley Chung, Emma Ho, Alexander Noah Sosnowski e Gabriel Barbosa.

O roteiro é de Matthew Robinson, conhecido por Amor e MonstrosA Última Casa estreia em 7 de agosto na Netflix.

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Diego Almeida

    Por Diego Almeida
    postado em 28/04/2026 14:55
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