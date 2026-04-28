A Última Casa: Suspense da Netflix com Wagner Moura ganha data e fotos

O lançamento do filme está marcado para 7 de agosto - (crédito: Observatorio do Cinema)

O filme de ficção científica A Última Casa, estrelado por Wagner Moura e Greta Lee, já tem data para chegar à Netflix. O lançamento está marcado para 7 de agosto.

Além data de estreia, a Netflix divulgou as primeiras fotos do longa. Confira abaixo:

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WAGNER MOURA. GRETA LEE. O filme A Última Casa conta a história de uma família que, DO NADA, fica trancada dentro da própria casa. Sem saída e sem recursos, eles tentam sobreviver à ameaça que os mantém aprisionados.

Estreia dia 7 de agosto. pic.twitter.com/KbwC6kIUCW April 28, 2026

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Tudo sobre A Última Casa

Dirigido por Louis Leterrier (Velozes e Furiosos 10, Truque de Mestre), o longa acompanha uma família de quatro pessoas que fica presa dentro de casa, enfrentando a falta de recursos e uma ameaça que impede a fuga.

O elenco também inclui Riley Chung, Emma Ho, Alexander Noah Sosnowski e Gabriel Barbosa.

O roteiro é de Matthew Robinson, conhecido por Amor e Monstros. A Última Casa estreia em 7 de agosto na Netflix.