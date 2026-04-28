Morre o compositor Wilson Cirino, referência do "Pessoal do Ceará"

Integrante da geração conhecida como "Pessoal do Ceará", Wilson Cirino ajudou a levar os ritmos, a produção artística e a identidade cultural cearense para outras regiões do país - (crédito: Reprodução/Facebook/@Wilson-Cirino)

O compositor e cantor Wilson Cirino morreu nesta terça-feira (28/4). Integrante da geração conhecida como “Pessoal do Ceará”, ele ajudou a levar os ritmos, a produção artística e a identidade cultural cearense para outras regiões do país, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro.

Cirino foi apontado como um dos protagonistas desse movimento ao lado de nomes como Fagner, Belchior, Ednardo e Amelinha. O grupo marcou a cena cultural brasileira por reunir não apenas músicos, mas também poetas, filósofos e atores.

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A morte do artista foi anunciada após um período de internação em Fortaleza. Ele estava havia 15 dias no Hospital São Raimundo, onde tratava um câncer no mediastino, região do tórax localizada entre os dois pulmões.

No início da manhã, a mulher de Wilson Cirino, Solange Benevides, divulgou uma mensagem sobre a perda do companheiro. "Hoje eu perdi meu companheiro de vida. Meu melhor amor. Ele lutou como um bravo guerreiro, mas não suportou mais. Cirino, você foi amado demais." Ela também falou sobre a ausência deixada pelo artista dentro de casa e na convivência diária. “Não sei viver nesse silêncio que fica sem o seu violão. Não sei como a casa vai ter graça sem você.”

Trajetória musical

Wilson Cirino teve participação ativa na produção musical dos anos 1970 e início dos anos 1980. Ao lado de Fagner, lançou um compacto pelo selo RGE com duas faixas. De um lado estava A nova conquista, composição de Fagner e Ricardo Bezerra. No outro, Copa Luz, assinada por Cirino em parceria com Sérgio Costa.

Em 1973, o artista lançou novo compacto com duas músicas de sua autoria: Chôro do Coração e E-G-H. Sua obra também foi interpretada por outros nomes da música brasileira. Uma de suas canções, Baião de Coração, foi gravada por Simone no álbum Quatro Paredes, lançado em 1974.

Além das composições registradas por outros artistas, Cirino lançou dois discos solo. O primeiro foi Estrela Ferrada, pela gravadora CBS, em 1979. O segundo, Moenda, saiu em 1981 pela RCA Victor.

O movimento do “Pessoal do Ceará” ganhou relevância nacional ao apresentar sonoridades e temas ligados ao estado em um momento de expansão da música popular brasileira. A presença de artistas cearenses nos grandes centros ajudou a ampliar o alcance da produção regional.

Wilson Cirino esteve entre os nomes que contribuíram para essa projeção. Sua atuação como compositor e intérprete fez parte de uma geração que consolidou o Ceará como polo criativo na música brasileira.

Show solidário está mantido

Antes da confirmação da morte, estava marcado o evento Moenda: Um show coletivo solidário para Wilson Cirino. Segundo as informações divulgadas, a apresentação segue confirmada para 9 de maio.

O espetáculo será realizado no Teatro Carlos Câmara, no centro de Fortaleza. O evento havia sido organizado como forma de apoio ao artista e agora também deve se transformar em homenagem à trajetória de Wilson Cirino.