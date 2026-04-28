Shakira tem a turnê latina de maior bilheteria da história

A cantora Shakira alcançou um marco histórico na indústria musical com a "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", que se tornou a turnê mais lucrativa de um artista latino. - (crédito: Instagram)

A cantora colombiana Shakira alcançou um novo marco na indústria musical ao transformar a turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour na mais lucrativa da história entre artistas latinos. Com arrecadação superior a US$ 421 milhões e cerca de 3,3 milhões de ingressos vendidos nas primeiras 86 apresentações, o projeto ultrapassou recordes anteriores e entrou oficialmente para o Guinness World Records.

O recorde foi confirmado ainda em dezembro do ano passado, durante um show em Buenos Aires, quando a turnê já havia superado a marca de US$ 410 milhões em receita. Desde então, os números continuaram crescendo, consolidando a artista como um dos maiores nomes do entretenimento ao vivo no mundo.

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Um novo patamar para a música latina

Todo esse sucesso não é um fato isolado e, sim, símbolo de mudança estrutural no mercado global. A música em espanhol, antes vista como regional, hoje ocupa posição central na economia da indústria musical.

A cantora superou recordes de grandes nomes latinos como Luis Miguel, Bad Bunny e Karol G, artistas que demonstram que turnês sul-americanas podem chegar ao alcance mundial. A média de faturamento por apresentação da cantora colombiana gira em torno de US$ 4,9 milhões, colocando a turnê no mesmo patamar de grandes espetáculos internacionais como os de Taylor Swift e Beyoncé.

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“Shakiramania” na America Latina

Embora tenha alcance global, é na América Latina que a turnê atinge seu impacto mais intenso. Em países como Argentina, Chile e Peru, ingressos se esgotaram em minutos, com abertura de datas extras para atender à demanda.

O México se destacou como o principal mercado da turnê, com uma série de apresentações na capital que somaram centenas de milhares de espectadores. Já na Colômbia, país natal da artista, os shows ganharam status de evento nacional, movimentando fortemente a economia local.

No Brasil, tradicionalmente considerado um mercado mais desafiador para artistas de língua espanhola, Shakira também bateu recordes. Em São Paulo, reuniu mais de 65 mil pessoas em uma única noite, enquanto no Rio de Janeiro atraiu multidões logo na abertura da turnê.

Muito além do show: o impacto econômico e cultural

O sucesso de sua turnê não se limita aos palcos. Cada cidade visitada registra aumento na ocupação de hotéis, crescimento no comércio e geração de empregos temporários. Em alguns países, o impacto econômico ultrapassa dezenas de milhões de dólares.

Além disso, a chamada “Shakiramania” impulsiona vendas de produtos, moda e itens relacionados à artista, ampliando sua influência para além da música e consolidando sua marca pessoal como um fenômeno cultural.

Além de todo os itens citados, parte do sucesso da turnê está na sua estrutura dos palcos, que é considerada a mais ambiciosa da carreira de Shakira. A produção envolve tecnologia de ponta, grandes painéis de LED, efeitos visuais e uma narrativa que mistura hits clássicos com músicas recentes.

O repertório dos shows têm percorrido diferentes fases da artista, incluindo sucessos globais como Hips Don’t Lie e Waka Waka, além de faixas mais recentes que dialogam com temas de independência e superação, um dos pilares conceituais do espetáculo. Inclusive, a cantora lançou recentemente uma playlist no Spotify intitulada ‘Shakira no Rio: As Melhores’. Fãs especulam que as 30 faixas escolhidas seriam um spoiler do show no Brasil, na Praia de Copacabana, no próximo sábado (2/5).

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

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