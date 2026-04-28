The Rookie: Tragédia pode abalar Lucy e Tim no final da 8ª temporada

Após reatar o relacionamento na estreia da temporada, os dois vinham em uma fase mais estável - (crédito: Observatorio do Cinema)

O final da 8ª temporada de The Rookie pode trazer uma reviravolta para Tim e Lucy. O episódio decisivo indica que uma tragédia pode impedir o pedido de casamento do casal.

Após reatar o relacionamento na estreia da temporada, os dois vinham em uma fase mais estável. Tim já havia confirmado que pretendia pedir Lucy em casamento e chegou a preparar o momento.

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No entanto, o trailer do episódio final mostra uma operação que dá errado durante a transferência de um prisioneiro. A ação é interrompida por criminosos armados, colocando Lucy diretamente em perigo.

Cena indica possível desfecho trágico

Nas cenas, Lucy aparece diante dos atacantes enquanto eles se preparam para atirar. A situação sugere que a personagem pode ser atingida durante o confronto.

No fim do vídeo, Nolan reage ao ataque. Oficial ferido, diz o personagem, aumentando o suspense sobre o destino de Lucy.

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Com isso, a temporada pode encerrar com um tom mais dramático, deixando em aberto o futuro do casal.

Confira o trailer do episódio:

Tudo sobre The Rookie

The Rookie acompanha John Nolan, um homem comum de 40 anos que decide mudar completamente de vida ao se tornar o recruta mais velho a ingressar na polícia de Los Angeles. Após um incidente que o faz repensar seu propósito, ele abandona sua rotina em uma pequena cidade e parte para a metrópole, determinado a provar que nunca é tarde para recomeçar.

Enfrentando o ceticismo de colegas e superiores que duvidam de sua capacidade por causa da idade, Nolan precisa equilibrar os desafios físicos e emocionais do treinamento policial, enquanto tenta mostrar que experiência e maturidade também podem ser armas poderosas em um ambiente dominado por jovens recrutas.

A série mistura drama policial e momentos de humor leve, explorando temas como segunda chance, ética e coragem no dia a dia da polícia de Los Angeles.

O elenco principal conta com Nathan Fillion como John Nolan, Alyssa Diaz como Angela Lopez, Richard T. Jones como Wade Grey, Melissa ONeil como Lucy Chen, Eric Winter como Tim Bradford, Mekia Cox como Nyla Harper, Jenna Dewan como Bailey Nune, Shawn Ashmore como Wesley Evers, e Tru Valentino como Aaron Thorsen.