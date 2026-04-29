Filmes brasileiros de temática espiritual se destacam internacionalmente

'Divaldo: O mensageiro da paz' é a segunda produção de temática espiritual mais bem avaliada na plataforma digital IMDb - (crédito: Divulgação)

O longa brasileiro Divaldo: O mensageiro da paz, dirigido por Clóvis Mello, conquistou a segunda posição de filmes com temática espiritual mais bem avaliados na plataforma digital IMDb, base de dados que reúne informações sobre produções audiovisuais e críticas do público e de especialistas. Com nota de 8,2, a produção fica atrás apenas de The green mile, de Frank Darabont.

Outras duas produções brasileiras figuram entre as dez mais bem avaliadas da plataforma na categoria: Nosso lar, de Wagner Assis, e Chico Xavier, de Daniel Filho. O céu é de verdade, Ghost: Do outro lado da vida, Amor além da vida, O sexto sentido, Os outros e Além da vida completam o ranking.

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Divaldo: O mensageiro da paz e Chico Xavier são produções da Estação Luz Filmes, sediada no Ceará. Para Sidney Girão, diretor da produtora, o sucesso do audiovisual brasileiro no gênero é fruto da vasta literatura e quantidade de representantes do movimento espírita no país, como Chico Xavier, Divaldo Franco e Bezerra de Menezes. “O Chico escreveu 400 livros, aproximadamente, Divaldo também, então tem um acervo muito importante e grande de conhecimento”, diz. “Isso nos permite fazer obras audiovisuais baseada nesses livros ou nessas pessoas com muito mais qualidade, porque estamos sendo guiados pelo exemplo deles e também pelos livros que eles deixaram.”

Girão atribui a participação da Estação Luz Filmes em diversas produções à confiança depositada pela Federação Espírita Brasileira nos projetos desenvolvidos. “E sabemos que somos só instrumentos de condução que, através da união com outras grandes produtoras, temos conseguido produzir um conteúdo de filmes espiritualistas que tem tido a oportunidade de circular tanto no Brasil quanto no mundo”, explica o diretor.

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Apesar das melhores condições de produção em estúdios americanos, Girão acredita que as histórias brasileiras conseguem igualar longas internacionais. “As histórias que são representadas nos filmes que a gente se envolveu e também, é claro, respeitando e admirando produções do Wagner de Assis, por exemplo, que está à frente de Nosso lar e outros tantos filmes que ele conduz de uma forma exemplar, se equivalem, por isso o nosso país está se destacando dentro de produções espiritualistas”, afirma.

Com estreia confirmada para 21 de maio, a Estação Luz Filmes, em parceria com a New Cine, Feb Cinema e Paris Filmes, lança o longa Sexo e destino. A produção, baseada na obra psicografada por Chico Xavier e Waldo Vieira de mesmo, explora as relações humanas e o livre arbítrio nos dias atuais.





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel