Espetáculo oferece oficina e convida público a explorar a arte cênica

Conduzido pela Trupe Por Um Fio, o espetáculo Crisálida oferecerá uma oficina voltada à experimentação artística por meio do teatro de formas animadas, em uma imersão prática em técnicas que unem linguagem teatral, manipulação de bonecos e elementos da mágica. A atividade vai acontecer neste sábado (3/4), em Planaltina, das 14h às 18h, e é aberta para quem quiser participar.
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A proposta da oficina é investigar como o artista projeta emoções, ideias e subjetividades em um outro corpo, criando novas possibilidades de expressão para a figura inanimada que ganha vida em cena. É um momento de descoberta para o ator, seja ele iniciante ou experiente. Ao final do percurso, os participantes são incentivados a construir pequenas cenas, colocando em prática suas ideias e projeções por meio das formas animadas.
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Serão quatro horas de atividade em que os participantes terão contato com diferentes técnicas, incluindo a construção de um boneco de manipulação direta e a experimentação de bonecos corporais, recurso amplamente utilizado no espetáculo Crisálida, em que partes do corpo do ator se transformam em figuras animadas. A prática permite que objetos e gestos ganhem vida, ampliando as possibilidades da cena.
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Além disso, se o intérprete não quiser se expor de forma direta, há a possibilidade de experimentação cênica sem a exposição. Através do boneco corporal, o participante encontra um caminho alternativo de presença em cena, o que pode facilitar o acesso ao universo teatral para quem está começando e ampliar o repertório de quem já atua na área.
O artista e professor da oficina, Luciano Czar, diz que a oficina é um caminho de aprendizado. “A oficina propõe que, ao passar por este caminho e aprender essas técnicas, a pessoa chegue no ponto de criar suas próprias cenas e conseguir colocar ideias e projeções artísticas em ação de forma animada, o que é muito legal porque dá para trabalhar essa coisa de estar em cena sem necessariamente se expor ou expor a própria imagem, porque ela vai colocar para fora as ânsias, as angústias e as aspirações dela através do boneco”, explica.
Serviço
Oficina de Manipulação de Bonecos – Espetáculo “Crisálida”
Sábado, das 14h às 18h, no Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois – Planaltina (DF).
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