Depois de sete anos, Cleo Pires volta à TV em Coração Acelerado - (crédito: Observatorio da TV)





Após sete anos longe da teledramaturgia, Cleo Pires volta às novelas da Globo como Alana Matos, uma empresária de prestígio do ramo musical que promete transformar a carreira da dupla sertaneja Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz). Na trama, Alana investe nas artistas, leva-as para uma turnê internacional e garante uma mansão para o descanso na volta.

Cleo explica que o retorno foi uma decisão consciente: Novela tem um ritmo, uma entrega diária e uma conexão com o público muito especiais. Eu senti saudade dessa troca contínua. O convite veio do diretor artístico Carlos Araújo, e o texto de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento foi determinante para sua aceitação.

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A personagem tem uma trajetória intensa: começou como cantora mirim, tornou-se musa teen do sertanejo e ainda mantém uma legião de fãs. Ambiciosa e carismática, Alana quer ser o apoio que não teve em sua própria carreira. Para compor a personagem, Cleo se inspirou em figuras próximas de sua vida em Goiás, onde vivem sua mãe, Gloria Pires, e seu padrasto, Orlando Morais.

Na vida pessoal, Cleo divide-se entre São Paulo e sua propriedade rural em Passa Quatro (MG), onde compartilha momentos de contato com a natureza. Ligada ao universo sertanejo, ela não descarta experimentar o gênero em sua própria carreira musical.