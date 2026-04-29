TV Globo inicia produção de filme da novela 'A viagem'; veja atores

A TV Globo anunciou os protagonistas da adaptação cinematográfica da novela "A Viagem". Carolina Dieckmann e Rodrigo Lombardi darão vida a Diná e Otávio, personagens imortalizados na versão de 1994. - (crédito: Redes Sociais)

A TV Globo iniciou a produção de um longa-metragem baseado na novela clássica A viagem, trazendo nomes de peso para reviver a trama espírita de Ivani Ribeiro. No elenco principal, Carolina Dieckmann assume o papel da protagonista Diná, enquanto Rodrigo Lombardi interpretará o advogado Otávio Jordão.

O papel do problemático Alexandre, cujas ações desencadeiam o conflito central da história, ficará a cargo de Pedro Novaes. Vale lembrar que, em março de 2025, o Correio foi o primeiro veículo a noticiar a adaptação cinematográfica desta obra icônica, que marcou a teledramaturgia brasileira.

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A escolha do elenco remete a grandes interpretações da versão de 1994, quando Christiane Torloni e Antônio Fagundes deram vida ao par romântico Diná e Otávio, em uma química que se tornou referência. Já o personagem Alexandre foi magistralmente interpretado por Guilherme Fontes, cuja atuação é lembrada até hoje pelo impacto dramático.

Agora, os novos atores têm o desafio de honrar esse legado, trazendo uma roupagem atualizada para o público que acompanha as produções do Estúdios Globo. Confirmados pela própria emissora nesta quarta-feira (29/4), os atores escalados chegam ao projeto com currículos repletos de sucessos.

Revelada em primeira mão pelo colunista Duh Secco, do Notícias da TV, nessa terça-feira (28/4), Carolina Dieckmann é consagrada por papéis inesquecíveis como a Camila de Laços de família e a Leona de Cobras & lagartos. Rodrigo Lombardi brilhou como Raj em Caminho das Índias e Alex em Verdades secretas — ambas vencedoras do Emmy. Já Pedro Novaes, representando a nova geração, ganhou destaque como o protagonista de Garota do momento e, atualmente, está no ar como Leonardo em Três Graças.

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Notícia exclusiva

A notícia exclusiva sobre a existência desse projeto foi dada pelo blog Próximo Capítulo, do Correio, em 22 de março de 2025. A informação foi revelada em primeira mão ao colunista durante o evento de lançamento do remake de Vale tudo, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, por Amauri Soares, diretor-executivo dos Estúdios Globo, da TV Globo e de Afiliadas.

Na ocasião, Soares declarou ao blog: "A gente tem um grupo de roteiristas fazendo um filme com a história de A viagem, que é uma adaptação dessa história. Estou te dando uma informação exclusiva, pode soltar". O executivo justificou a produção afirmando que histórias clássicas são feitas para serem recontadas ao longo do tempo.