Reginaldo Faria retorna ao elenco das novelas globais





O ator Reginaldo Faria, com longa trajetória na televisão e no cinema, está confirmado no elenco de Por Você, próxima novela das 19h da Globo. A trama, que estreia em agosto, substituirá Coração Acelerado e marca a primeira obra de Dino Cantelli e Juliana Peres como autores titulares na emissora.

Paralelamente à volta às novelas, Reginaldo Faria também tem se dedicado ao cinema. Entre seus trabalhos recentes estão Velhos Bandidos e Perto do Sol É Mais Claro, este último dirigido por seu filho, Regis Faria.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O ator chegou a ser cogitado para integrar o elenco de Quem Ama Cuida, próxima novela das 21h, mas o papel acabou ficando com Antônio Fagundes.