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Reginaldo Faria retorna ao elenco das novelas globais

Ator integra elenco de Por Você, nova trama das 19h, enquanto celebra lançamentos recentes no cinema

Reginaldo Faria retorna ao elenco das novelas globais - (crédito: Observatorio da TV)
Reginaldo Faria retorna ao elenco das novelas globais - (crédito: Observatorio da TV)

O ator Reginaldo Faria, com longa trajetória na televisão e no cinema, está confirmado no elenco de Por Você, próxima novela das 19h da Globo. A trama, que estreia em agosto, substituirá Coração Acelerado e marca a primeira obra de Dino Cantelli e Juliana Peres como autores titulares na emissora.

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Paralelamente à volta às novelas, Reginaldo Faria também tem se dedicado ao cinema. Entre seus trabalhos recentes estão Velhos Bandidos e Perto do Sol É Mais Claro, este último dirigido por seu filho, Regis Faria.

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O ator chegou a ser cogitado para integrar o elenco de Quem Ama Cuida, próxima novela das 21h, mas o papel acabou ficando com Antônio Fagundes.

 

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 29/04/2026 23:00
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