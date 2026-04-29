Eliana abre o jogo sobre falar sobre orgasmo e feminismo: "Nunca me censurei"

Eliana abriu o jogo sobre como passou a lidar com as diversas reações acerca dos seus posicionamentos em torno da intimidade, e pela forma "sem filtro" em que reage à determinados assuntos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Nunca me censurei"
Em entrevista ao jornal Extra, a apresentadora do Saia Justa, do GNT, assegurou que nunca se sentiu censurada ao longo da carreira, pelo contrário. "Nunca me censurei ao vivo. Mas é curioso como, no auge dos meus 50 anos, algumas pessoas ainda acham que falar sobre minhas experiências é me expor demais", disse.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Nos momentos em que me abri sem filtro no sofá do Saia, falando sobre menopausa, orgasmo ou assuntos femininistas, eu o fiz sabendo que talvez esses depoimentos incomodassem algumas pessoas. Mas tudo bem, faz parte desagradar alguns", destacou Eliana. A contratada da Globo destacou que as suas abordagens são baseadas nas suas vivências.
"Sobre os temas que tratamos, trouxe minha vivência como mulher, das conversas entre amigas, das confidências femininas, que são absolutamente importantes pra todas nós", concluiu ela.
