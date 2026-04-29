Rose Miriam volta às redes sociais e publica foto rara com Gugu

Rose Miriam volta às redes sociais, publica foto rara com Gugu e explica o motivo de seu retorno - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A médica Rose Miriam Di Matteo voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta quarta-feira, 29 de abril de 2026, ao anunciar seu retorno ao Instagram após um período afastada. Para marcar o momento, ela compartilhou um registro raro ao lado de Gugu Liberato e dos filhos, emocionando seguidores.

Na publicação, Rose explicou que a decisão de voltar à plataforma tem relação com sua fé. Segundo ela, a intenção é usar o espaço para compartilhar reflexões religiosas de forma ocasional, inspirada por ensinamentos bíblicos. A mensagem veio acompanhada de um texto voltado à espiritualidade e à importância de transmitir valores.

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O retorno ganhou ainda mais repercussão pela escolha da imagem: uma foto de família pouco vista publicamente, registrada antes da morte do apresentador, em 2019. O clique reúne Rose, Gugu e os três filhos do casal, João Augusto, Marina e Sofia.

Nos últimos anos, a médica vinha utilizando as redes sociais de maneira esporádica, principalmente em datas especiais, como homenagens ao apresentador. Após a morte de Gugu, ela também esteve no centro de uma disputa judicial envolvendo o reconhecimento de união estável e direitos à herança, processo que acabou sendo encerrado posteriormente.

Agora, com a retomada das publicações, Rose Miriam sinaliza uma nova fase mais presente no ambiente digital, com foco em conteúdos ligados à fé e à vida pessoal.