Sonia Santos volta ao Brasil após 30 anos e celebra seis décadas de samba

Após mais de três décadas vivendo nos Estados Unidos, a cantora Sonia Santos retorna aos palcos brasileiros com o show inédito O samba mandou me chamar, que acontece em 7 e 8 de maio, às 20h, no Teatro Raul Cortez, no Sesc 14 Bis, em São Paulo. Com mais de 60 anos de carreira, a artista apresenta um repertório que revisita sucessos como Porque — parceria de Raul Seixas e Paulo Coelho que fez parte da trilha sonora da novela O rebu (TV Globo) — e canções feitas especialmente para ela por nomes como Tim Maia (Somos América), Jorge Ben Jor (Pátria amada) e Luiz Melodia (Gerações). “O público vai descobrir, e redescobrir, coisas novas num repertório bem escolhido. Eu acho que eles vão gostar, tenho certeza”, afirma a cantora.

Sonia Santos construiu uma trajetória singular na música brasileira. Ícone da MPB e da música afro-brasileira, ela fez enorme sucesso nos anos 1970, quando foi contratada pela TV Globo para apresentar números musicais do Fantástico ao lado do ator Grande Otelo. Em 1990, mudou-se para os EUA, onde tornou-se lead singer do espetáculo Oba oba, na Broadway.

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Nos anos seguintes, dividiu palcos com lendas como Ray Charles, Nancy Wilson, Al Jarreau e Sérgio Mendes. “Eu vim para cá porque estava muito preocupada com a situação social e política da negritude no Brasil. Naquele momento, fiquei sem condições de continuar a luta ali”, relembra. Culturalmente, Sonia é vista como um símbolo de resistência e de conexão entre o Brasil e o mundo.

A força do samba

O novo show, dirigido por José Luiz Coutinho (Teatro Poeira) e com produção executiva e cenografia de Marcelo Aouila, traz releituras ousadas, como uma versão de Água de beber inspirada no arranjo jazzístico de Tânia Maria. Segundo Sonia, o nome do espetáculo é uma homenagem à força do gênero. “É como o Evaldo Gouveia um dia falou: ‘quer ver eu ir, me puxe’. Então, se o samba está me puxando, lá vou eu”, explica.

O repertório também inclui clássicos como Upa neguinho, A lavadeira, Brasileirinho e Xangô, totalizando 20 canções em 90 minutos de apresentação.

O show é voltado tanto para novas gerações quanto para fãs saudosos. Em 2025, Sonia foi tema da série Os ímpares (Canal Curta e Prime Video), no qual Xande de Pilares e Priscila Tossan reinterpretaram faixas de seu álbum Crioula (1977). “São músicas que Tim, Melodia e Jorge fizeram pra mim — continuam muito atuais quando a gente observa as palavras”, completa a cantora.

Os ingressos para O samba mandou me chamar estarão disponíveis a partir de 28 de abril (on-line) e 29 de abril (presencialmente).