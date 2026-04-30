"Esse será um dos trabalhos audiovisuais mais especiais da minha carreira", diz Anitta - (crédito: Observatorio da TV)





No dia 9 de maio, a TV Globo exibe o especial Som Brasil apresenta: Anitta, comandado por Pedro Bial. Gravado em meio à natureza e sem plateia, o programa revela um lado mais introspectivo da cantora e convida o público a uma experiência sensorial de escuta atenta.

O especial marca uma fase de transição na carreira de Anitta, que apresenta faixas de seu novo álbum, Equilibrivm, enquanto reflete sobre amadurecimento, identidade, espiritualidade e os caminhos criativos que vêm moldando sua trajetória. Esse será um dos trabalhos audiovisuais mais especiais da minha carreira. Os detalhes, a entrevista e a forma como o programa abraçou meu álbum me deixaram muito feliz, afirmou a artista.

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A atmosfera intimista também se constrói com encontros artísticos significativos. Participações de Liniker, Marina Sena, Luedji Luna, King e Rincon Sapiência reforçam ideias de coexistência, troca e respeito às diferenças, ampliando o sentido de equilíbrio que norteia o projeto.

O texto Anitta ganha programa exclusivo na Globo para lançar Equilibrium foi publicado primeiro no Observatório da TV.