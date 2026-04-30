Curadoria da 37ª Bienal de SP será comandada por brasileiros

A Fundação Bienal de São Paulo anunciou Amanda Carneiro e Raphael Fonseca como curadores-chefes da 37ª Bienal de São Paulo. A escolha da curadoria foi feita por um comitê composto por membros da diretoria executiva e dos conselhos da instituição. O projeto curatorial da dupla será apresentado no segundo semestre de 2026.

Com mais de 70 anos de criação, a Bienal de São Paulo passou por uma transformação na forma como pensa a curadoria, o público e o papel da instituição no mundo. Andrea Pinheiro, presidente da Fundação Bienal de São Paulo, explica que, pela segunda vez, dois curadores brasileiros assumem juntos e em paridade a liderança artística de uma edição.

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“É uma decisão que nasce de um processo de seleção criterioso, coletivo e de uma convicção clara de que existe, no Brasil, uma geração curatorial com o talento, a experiência e a visão necessários para manter a Bienal de São Paulo no centro do debate artístico do nosso tempo”, afirma Andrea Pinheiro.

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A curadora Amanda Carneiro afirma estar honrada com a nomeação e “tocada pela possibilidade de desenvolver esta edição em São Paulo, cidade que também é a minha.” Já Raphael Fonseca afirma que, após vinte anos de sua primeira participação do evento, poder estar no cargo de curador-chefe é “algo que ultrapassa qualquer uma das minhas expectativas e me deixa, francamente, sem palavras.”