Injustice 3: vazamento indica que sequência é o próximo jogo da NetherRealm Studios

Um vazamento recente aponta que a NetherRealm Studios está trabalhando em uma nova sequência da franquia "Injustice", título de luta com os personagens da DC Comics. A informação surgiu após um artista ligado ao estúdio e à Warner Bros listar o título em seu perfil profissional, além de citar outros projetos ainda não anunciados. O site MP1ST, responsável pela descoberta, optou por não divulgar a identidade do desenvolvedor.
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Antes disso, já havia sinais públicos sobre o avanço do projeto. Em setembro de 2025, durante a Fan Expo, os dubladores George Newbern - que dá voz ao Superman - e Phil LaMarr - quem dá voz ao Aquaman - afirmaram que estavam gravando falas para um novo jogo da franquia, indicando que a produção estaria em estágios iniciais, mas em desenvolvimento pleno.
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O terceiro jogo, no entanto, teria enfrentado atrasos relacionados a mudanças internas na Warner Bros. Discovery, especialmente após o reinício do universo cinematográfico da DC, que agora está sob o comando de James Gunn e Peter Safran. Gunn já confirmou que discutiu novos projetos de jogos com o estúdio e quando assumiu a chefe, já havia declarado interesse em expandir as produções para além dos filmes e séries.
A série Injustice é conhecida por adaptar a jogabilidade de Mortal Kombat utilizando os personagens da DC Comics. A narrativa se passa em um universo alternativo no qual o Superman assume uma postura autoritária após a morte de Lois Lane, criando um cenário de conflito entre heróis.
O último título da duologia, foi lançado em 2017 para o PlayStation 4 e Xbox One e PC, trazendo mais personagens do universo e dois finais possíveis para o fim da trama contra o vilão Brainiac.
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Khalil SantosRepórter Júnior
Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e