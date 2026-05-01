Cleo Pires abre o jogo sobre motivo de ter retornado às novelas após sete anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Cleo Pires está de volta às telinhas em Coração Acelerado, atual novela das sete da Globo. A atriz e cantora interpretará Alana Matos, uma empresária que promete movimentar a vida da dupla Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz).

Em entrevista ao jornal Extra, a artista avaliou seu retorno aos folhetins, em que estava afastada desde O Tempo Não Para (2018). "Voltar às novelas foi um movimento muito consciente", iniciou ela.

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"Eu vivi um período intenso dedicado a outros formatos: cinema, séries, música Isso me alimentou artisticamente. Novela tem um ritmo, uma entrega diária e uma conexão com o público muito especiais", detalhou Cleo. A filha de Gloria Pires entregou, ainda, a saudade que estava do gênero: "Senti saudade. Principalmente, dessa troca contínua com o público", destacou.

Para compor sua personagem em Coração Acelerado, a artista disse ter se inspirado pontualmente em pessoas que fazem parte de sua vida em Goiás, onde moram sua mãe e seu padrasto, o cantor Orlando Morais. "Alana também tem bastante de mim. Somos diferentes na forma de lidar com o controle: ela é mais pragmática, calculista. Eu sou mais intuitiva, mais guiada pelo desejo e pela emoção", explicou Cleo.