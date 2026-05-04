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Programa 'Você Decide' volta ao ar depois de 26 anos

Formato interativo que marcou gerações retorna como quadro do Domingão com Huck durante a Copa do Mundo

Programa 'Você Decide' volta ao ar depois de 26 anos - (crédito: Observatorio da TV)
Programa 'Você Decide' volta ao ar depois de 26 anos - (crédito: Observatorio da TV)

Após 26 anos fora do ar, a Globo vai produzir uma nova versão do clássico Você Decide, agora dentro do Domingão com Huck. O formato interativo, em que o público escolhe o desfecho das histórias, será exibido durante a Copa do Mundo, entre junho e julho, período em que o programa estará ao vivo. A informação foi antecipada pelo colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias.

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Na sequência, em agosto, o espaço será ocupado pela nova temporada da Dança dos Famosos.

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Exibido originalmente entre 1992 e 2000, o Você Decide marcou gerações ao permitir que os telespectadores definissem o rumo das tramas inicialmente por telefone. O público decidia se o vilão seria punido, se o casal ficaria junto ou qual seria o final da história. O programa contou com nomes de peso da dramaturgia e do jornalismo, como Antônio Fagundes, Tony Ramos e Carolina Ferraz.

Nem todas as tentativas de retorno deram certo. Em 2001, a Globo reapresentou episódios no Vale a Pena Ver de Novo, com Susana Werner, mas a audiência foi baixa e houve pressão do Ministério Público por causa da classificação indicativa. Outras iniciativas, como projetos em 2016 e 2017, além de um especial cogitado em 2025, acabaram engavetadas.

 

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 04/05/2026 23:47
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