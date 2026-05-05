Deá Lúcia desabafa sobre cinco anos da perda do filho: "Deixei um legado"

Mãe de Paulo Gustavo desabafa sobre cinco anos da perda do filho: "Deixei um legado" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Déa Lúcia, mãe do saudoso Paulo Gustavo (1978-2021), abriu o coração sobre os cinco anos da morte do filho, que nos deixou em 4 de maio de 2021, aos 42 anos, vítima de complicações da Covid-19.

Em entrevista ao jornal Exra, a matriarca desabafou em torno das dificuldades vivenciadas em lidar com a dor da ausência. "Para uma mãe, a pior dor que existe na vida é perder um filho. Não existe dor maior. Mas eu costumo dizer sempre que quem me ajudou está lá em cima (ela faz referência a uma força divina)", disse.

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"Eu sou uma pessoa espiritualista, por isso sempre lidei com a morte com mais facilidade. Acredito que a gente vem, vive e tem a hora de ir embora", explicou Déa Lúcia. Apesar do luto, a mãe de Paulo Gustavo destacou o legado construído diante da situação.

"Deixei um legado"

"Mas que bom que tenho conseguido deixar um legado de amor para essas mães que também batalham por seus filhos, como eu fiz com o meu", declarou a comentarista do Domingão com Huck, da Globo.

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