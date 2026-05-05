Sophie Charlotte, que está no ar na novela Três Graças, da Globo, cujo último capítulo está marcado para o próximo dia 15 de maio, foi escalada para um novo trabalho após o folhetim: um longa sobre a vida do cantor Roberto Carlos.

Segundo informações do jornal O Globo, a artista foi confirmada no elenco do filme que narrará a trajetória do artista. Ela interpretará Magda Fonseca, uma das primeiras paixões do Rei, que será vivido por Victor Medeiros, e que o inspirou para o sucesso ‘Quero que Vá Tudo pro Inferno’ (1965).

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Os dois namoraram no início da década de 1960. Ela, inclusive, foi morar no exterior. Magda e Roberto Carlos continuaram se comunicando, mas o relacionamento não seguiu adiante quando ela voltou ao Brasil, anos depois.

Sophie Charlotte, inclusive, já cantou três vezes com Roberto Carlos em especiais da Globo, incluindo no ano passado. No remake da novela O Rebu (2014), em que viveu a protagonista, a atriz regravou o clássico ‘Sua Estupidez’, e é lembrada até hoje pela versão interpretada.

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O texto Sophie Charlotte viverá namorada em filme sobre Roberto Carlos foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.