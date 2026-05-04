Quem era Zau O Pássaro, cantor de pagode que morreu após acidente - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O cantor Zau O Pássaro, nome artístico de Izac Bruno Coni Silva, morreu na manhã desta segunda-feira, 4 de maio de 2026, após um grave acidente na BR-116, nas proximidades de Feira de Santana. A colisão aconteceu por volta das 7h20, quando o carro em que o artista estava bateu na traseira de um caminhão parado no acostamento, que transportava televisores.

O impacto foi fatal, e o cantor morreu ainda no local. Outras três pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas ao Hospital Geral Clériston Andrade, onde permanecem internadas. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde das vítimas. Zau era natural de Conceição do Almeida e havia se apresentado na noite anterior, no domingo, 3 de maio, em Barreiras, no oeste da Bahia.

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Além da tragédia, a morte do artista reacendeu o interesse por sua trajetória no cenário musical. Antes de consolidar sua identidade artística, ele ganhou notoriedade como cover, utilizando o nome Zau Kannário, em referência à semelhança vocal com Igor Kannário. Apesar da visibilidade inicial, a fase também trouxe questionamentos, o que levou o cantor a reformular completamente sua carreira.

Foi a partir dessa mudança que surgiu o nome Zau O Pássaro, marcando uma nova etapa focada em repertório autoral dentro do pagode baiano. Em 2025, ele reforçou essa virada com o lançamento do projeto Tudo Que Bate nos Paredões, ampliando sua presença no gênero e conquistando espaço em apresentações e parcerias, incluindo trabalhos com Xanddy Harmonia.

A morte precoce interrompe uma trajetória em ascensão, construída com reinvenção e aposta em identidade própria. O artista vinha se destacando no cenário regional e ampliando seu alcance no pagodão baiano, deixando uma marca recente, porém significativa, na música local.