Stênio Garcia obtém decisão favorável em briga judicial com ex e filhas

A Justiça determinou que o pagamento seja feito à Stênio em até cinco dias após a intimação - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Uma decisão judicial divulgada em 5 de maio de 2026 determinou que Stênio Garcia receba R$ 5 mil por mês da ex-mulher, Clarice Jay Piovesan. O valor corresponde ao uso de um apartamento localizado em Ipanema, no Rio de Janeiro, que está no centro de uma disputa familiar envolvendo também as filhas do ator.

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Entenda o caso

O imóvel foi transferido para as filhas ainda na infância, mas com cláusula que garantiria a Stênio Garcia o usufruto vitalício.

Atualmente, Clarice Jay Piovesan reside no local, o que motivou o pedido de compensação financeira.

A Justiça determinou que o pagamento seja feito em até cinco dias após a intimação.

Disputa segue nos tribunais

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Cláudio Daniel lança antologia 'Constelação Haroldo de Campos' na BDB O ator tenta recuperar a posse do imóvel para exercer plenamente seu direito de uso.

Além disso, move ações contra as filhas, alegando dificuldades financeiras e falta de acesso ao patrimônio.

As herdeiras, por sua vez, contestam a versão e acusam o pai de omitir bens.

Situação atual

Mesmo com a decisão favorável, o processo ainda não foi concluído. O pagamento mensal representa apenas uma etapa da disputa, que segue em andamento e pode ter novos desdobramentos nas próximas semanas.