Stênio Garcia obtém decisão favorável em briga judicial com ex e filhas

Uma decisão judicial divulgada em 5 de maio de 2026 determinou que Stênio Garcia receba R$ 5 mil por mês da ex-mulher, Clarice Jay Piovesan. O valor corresponde ao uso de um apartamento localizado em Ipanema, no Rio de Janeiro, que está no centro de uma disputa familiar envolvendo também as filhas do ator.
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Entenda o caso
- O imóvel foi transferido para as filhas ainda na infância, mas com cláusula que garantiria a Stênio Garcia o usufruto vitalício.
- Atualmente, Clarice Jay Piovesan reside no local, o que motivou o pedido de compensação financeira.
- A Justiça determinou que o pagamento seja feito em até cinco dias após a intimação.
Disputa segue nos tribunais
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- O ator tenta recuperar a posse do imóvel para exercer plenamente seu direito de uso.
- Além disso, move ações contra as filhas, alegando dificuldades financeiras e falta de acesso ao patrimônio.
- As herdeiras, por sua vez, contestam a versão e acusam o pai de omitir bens.
Situação atual
Mesmo com a decisão favorável, o processo ainda não foi concluído. O pagamento mensal representa apenas uma etapa da disputa, que segue em andamento e pode ter novos desdobramentos nas próximas semanas.
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postado em 05/05/2026 17:55