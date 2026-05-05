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JUSTIÇA

Stênio Garcia obtém decisão favorável em briga judicial com ex e filhas

Justiça determina que ex de Stênio Garcia pague R$ 5 mil mensais ao ator

A Justiça determinou que o pagamento seja feito à Stênio em até cinco dias após a intimação - (crédito: Observatorio dos Famosos)
A Justiça determinou que o pagamento seja feito à Stênio em até cinco dias após a intimação - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Uma decisão judicial divulgada em 5 de maio de 2026 determinou que Stênio Garcia receba R$ 5 mil por mês da ex-mulher, Clarice Jay Piovesan. O valor corresponde ao uso de um apartamento localizado em Ipanema, no Rio de Janeiro, que está no centro de uma disputa familiar envolvendo também as filhas do ator.

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Entenda o caso

  • O imóvel foi transferido para as filhas ainda na infância, mas com cláusula que garantiria a Stênio Garcia o usufruto vitalício.
  • Atualmente, Clarice Jay Piovesan reside no local, o que motivou o pedido de compensação financeira.
  • A Justiça determinou que o pagamento seja feito em até cinco dias após a intimação.

Disputa segue nos tribunais

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  • O ator tenta recuperar a posse do imóvel para exercer plenamente seu direito de uso.
  • Além disso, move ações contra as filhas, alegando dificuldades financeiras e falta de acesso ao patrimônio.
  • As herdeiras, por sua vez, contestam a versão e acusam o pai de omitir bens.

Situação atual

Mesmo com a decisão favorável, o processo ainda não foi concluído. O pagamento mensal representa apenas uma etapa da disputa, que segue em andamento e pode ter novos desdobramentos nas próximas semanas.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 05/05/2026 17:55
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