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Cláudio Daniel lança antologia 'Constelação Haroldo de Campos' na BDB

Evento na Biblioteca Demonstrativa de Brasília (BDB) terá palestra sobre a obra, recital com poetas brasilienses e sessão de autógrafos

Escritor Claudio Daniel - (crédito: Divulgação)
Escritor Claudio Daniel - (crédito: Divulgação)

No dia 15 de maio, a Biblioteca Demonstrativa de Brasília (BDB) promove noite dedicada à poesia brasileira, com o lançamento da antologia Constelação Haroldo de Campos, palestra sobre a obra, recital com poetas brasilienses e sessão de autógrafos com Cláudio Daniel, organizador do livro. O evento tem início às 19h e a entrada é gratuita. 

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Constelação Haroldo de Campos reúne poemas de 40 autores contemporâneos em homenagem ao poeta e crítico paulista. Augusto de Campos, Arnaldo Antunes e André Vallias, além dos poetas brasilienses Jorge Amancio, Paulo Kauim, Francisco K, Nara Fontes, Noélia Ribeiro, Edelson Nagues, Luciana Barreto e Isabel Corgosinho, são alguns dos escritores presentes no livro. 

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Haroldo de Campos é poeta, tradutor, ensaísta e crítico literário. Durante a graduação em Direito na Universidade de São Paulo (USP), passou a se dedicar à criação poética, vinculado ao Clube de Poesia, grupo focado na forma clássica. Em 1952, separa-se do Clube e cria, com o irmão e Décio Pignatari, a revista Noigandres, dedicada ao movimento concretista, marca da obra de Haroldo. Durante a carreira, recebeu oito prêmios Jabuti e o título de doutor honoris causa, pela Universidade de Montreal. 

Serviço

Constelação Haroldo de Campos

De Cláudio Daniel. Lançamento em 15 de maio, às 19h, na Biblioteca Demonstrativa de Brasília (506/507 Sul). Entrada gratuita.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 05/05/2026 16:09 / atualizado em 05/05/2026 16:39
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