Seu Jorge lança álbum que levou 16 anos para ficar pronto

Seu Jorge, como é conhecido Jorge Mário da Silva, se lançou no mundo artístico em 1997, ao fundar a banda Farofa Carioca. Mas, segundo o artista, é somente em 2026 que um de seus discos chega perto de explicar quem ele é. “Talvez esse seja o disco que melhor explique o que é o Seu Jorge”, afirma. Produzido durante 16 anos, em parceria com Mario Caldato Jr., o álbum The Other Side será lançado nesta sexta.
Segundo o artista, esse é o melhor trabalho que já realizou, em termos de música, cuidado e tempo dedicado. O álbum, com lançamento mundial, reúne 11 faixas que exploram um lado novo na carreira do cantor, com arranjos orquestrais assinados por Miguel Atwood-Ferguson, atmosferas cinematográficas e abordagem contemplativa da música brasileira. Nessa produção as músicas dialogam com o jazz, a bossa nova e a música sinfônica, saindo do óbvio que, na trajetória dele, é o samba, funk e MPB.
No Brasil, o primeiro single será a música Quando chego, uma parceria inédita com Marisa Monte e Arnaldo Antunes. Já na Europa e nos Estados Unidos, o primeiro lançamento será Girl you move me, originalmente gravada pela banda canadense Cane And Able.
Para Seu Jorge, a presença de Marisa significa ter essência nesse trabalho. “A presença de Marisa Monte no álbum não é apenas simbólica, mas estrutural. Em muitos momentos, eu pensava: ‘se fosse a Marisa, o que ela faria aqui? Isso me ajudou a simplificar ideias, a buscar mais essência”, revela. Além das participações de outros cantores, o álbum foi construído por músicos que fazem parte da carreira do cantor há muitos anos.
O artista que é cantor, ator e diversas outras coisas, assina também execuções instrumentais em diferentes faixas, tocando violão e percussão, além de saxofone na faixa Beleza Bárbara, reforçando seu papel como multi-instrumentista na construção da obra.
Para Mario Caldato Jr., o resultado é singular: “Quando chegou o momento da mixagem, tudo fluiu de forma muito natural. O álbum se revelou e se completou de maneira magnífica. Para mim, é um disco atemporal”.
