Feira Panela Candanga promove edição especial de Dia das Mães

Entre quinta-feira (7/5) e domingo (10/5), a Feira Panela Candanga promove uma edição especial de Dia das Mães na praça central do shopping Casapark. O evento reúne produtores do DF e tem foco na gastronomia artesanal e produtos autorais, com visitação aberta de 12h às 22h, de quinta a sábado, e de 12h às 20h, no domingo. A entrada é gratuita.

A proposta da Feira Panela Candanga é oferecer alternativas de presentes para o Dia das Mães, com quitutes exclusivos e bebidas especiais, que podem ser consumidos no local ou levados para casa. Para essa edição, a maioria dos expositores é formada por mulheres que atuam na produção artesanal do DF.

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Além de pequenos produtores, diversas marcas participam do evento. Estarão presentes na Feira Apiários dos Sonhos, Empório Emanuel Queijos e Iguarias, Grossbräu Cervejaria, Chimichurri Costumes Argentinas, Tetê Franco Doces Artesanais, Casa do Cuki, Piñon Torroneria, Ser Amor Gourmet, Sarah’s Bakery, Empório Mathias, Gaúcha Prendada, Tudo Zero Confeitaria, Cucina & Sapore, Casa Menon, ChefBrico, Cruls Cervejaria, Q Suculentos Antepastos, Fine N’ Rolls, Saholi Chás Blends, Pão de Mel Cheio de Graça, Molhos Artesanais Curitiba, Brigadeirosa, O Homem do Pão e Amor Pipoca

Serviço

Feira Panela Candanga – Especial Dia das Mães

Entre quinta-feira (7/5) e domingo (10/5), na praça central do shopping Casapark (SGCV Sul 12/22, Guará). Aberto para visitação entre 12h às 22h, de quinta a sábado, e 12h às 20h, no domingo. Entrada gratuita.