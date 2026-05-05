Morre Guto Graça Mello, diretor musical e compositor, aos 78 anos

O produtor, diretor musical e compositor Augusto Graça Mello morreu nesta terça-feira (5/5), no Rio de Janeiro, aos 78 anos. Guto Graça Mello, como era conhecido, estava internado há um mês. A causa da morte, segundo familiares, foi uma parada cardiorrespiratória.

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Discos de Roberto Carlos, Rita Lee e Maria Bethânia são alguns dos mais de 500 produzidos por Guto. Trilhas sonoras para novelas e o tema de abertura do programa Fantástico também se destacam na trajetória de cinco décadas do músico. Ele deixa a atriz Silvia Massari, duas filhas e dois enteados.

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Filho dos atores Stella e Octávio Graça Mello, Guto nasceu no Rio de Janeiro em 1948. Ele teve como uma das primeiras composições, aos 19 anos, a música Manifesto, gravada por Elis Regina. Depois de formar o conjunto Vox Populi, o jovem se mudou para o México, onde permaneceu por três anos.

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A trilha sonora que compôs em 1972 para o filme Missão: Matar, do diretor italiano Alberto Pieralisi, rendeu convite para trabalhar na Globo. Guto estreou na emissora como produtor musical do programa 'Viva Marília', conduzido pela atriz Marília Pêra.

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A trilha da novela Cavalo de Aço, de Walther Negrão, foi a primeira composta para a televisão, ao lado de Nelson Motta. A Som Livre, gravadora do grupo Globo, logo entrou na área de atuação. Foram mais de 400 discos produzidos ao longo da carreira, entre eles o primeiro da Xuxa, de 1986, que vendeu 3 milhões de cópias.



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Autodidata, o primeiro acesso à educação formal em música foi oferecido a Guto na década de 1980 por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, então vice-presidente de operações da emissora. Guto então se mudou para a Califórnia, onde estudou na Universidade de Berkeley.

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O tema de abertura do Fantástico e as trilhas de novelas como Gabriela, Saramandaia, Sinal de Alerta, Pai Herói são marcas deixadas por Guto Graça Mello aos meios televisivos. Em 1989, ele deixou de realizar trabalhos para a televisão e passou a atuar na indústria fonográfica e no cinema. Foi autor da trilha dos filmes O Beijo no Asfalto, A Estrela Sobe, Cazuza, Se Eu Fosse Você e outros 26 longas-metragens. Um dos útimos trabalhos foi a supervisão e direção musical do musical Chatô & os Diários Associados – 100 Anos de Paixão.