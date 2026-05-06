'Tomodachi life: living the dream', diverte os jogadores em um mundo personalizável

Tomodachi Life se tornou uma febre nas redes justamente por sua ferramenta extensa de personalização. - (crédito: Reprodução/Nintendo)

Mais de 10 anos após o sucesso Tomodachi Life (2014), a Nintendo revive a franquia com adições únicas, que o diferencia de outros jogos do gênero. Esse jogo de simulação de vida se baseia na criação de Miis, os avatares clássicos da Nintendo, podendo ser pessoas reais, personagens ou qualquer ideia que o jogador tiver.

Depois de criar os personagens, todos passam a viver juntos em uma ilha, na qual o jogador age como o narrador de uma história. Neste espaço repleto de decisões inesperadas, os Miis formam amizades, se apaixonam, brigam e participam de situações caóticas que fazem o jogo ser mais vivo.

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Primeiros passos

Tomodachi Life se tornou uma febre nas redes justamente por sua ferramenta extensa de personalização. (foto: Reprodução/Nintendo)

Na hora de criar o Mii, a Nintendo disponibilizou diversos tipos de cabelo, tons de pele, detalhes, vozes e a opção de desenhar na pele do avatar. Há também 16 opções de personalidades, que se baseiam em níveis de algumas características que o jogador define. E diferentemente do jogo de 2014, agora os avatares possuem mais opções de identidade de gênero e orientação sexual.

Com tudo pronto, os Miis vão viver em uma ilha, que é totalmente personalizável, mas obviamente se tem que atingir um certo nível para desbloquear a construção. O player então assume um papel de espectador, com liberdade para agir quando necessário.

O jogador pode visitar casas, dar presentes, opinar em decisões, auxiliar em interações, além de personalizar a ilha e desbloquear novas construções. O tempo no jogo é o mesmo da vida real, então durante o dia vão ocorrendo diversas situações, o que acaba te incentivando a jogar pra saber o que há de novo.

Formando relações

Tomodachi Life se tornou uma febre nas redes justamente por sua ferramenta extensa de personalização. (foto: Reprodução/Nintendo)

Algo muito interessante é o desenvolvimento de relações entre os Miis. Amizades e romances podem surgir de forma espontânea, ou por influência do jogador. É nesses relacionamentos que mora o humor, com declarações que podem dar certo ou gerar constrangimento, além de brigas e decepções, tudo por motivos caóticos.

Até mesmo as decorações da ilha podem ajudar a formar relacionamentos. O jogador pode colocar bancos de praça, gangorras ou restaurantes para influenciar seus Miis as socializar entre si.

Progredindo

Tomodachi Life se tornou uma febre nas redes justamente por sua ferramenta extensa de personalização. (foto: Reprodução/Nintendo)

A fonte de desejos funciona como um reflexo da sua relação com os Miis, quanto mais você presenteia, resolve problemas ou alimenta seus personagens mais eles retribuem, seja contribuindo para evoluir ou doando moedas para a fonte.

Subir de nível libera novas opções na ilha. Dentre as opções há itens para decoração, novos interiores para quartos, presentes para os Miis e até mesmo pacotes de viagem.

A ilha expande de maneira progressiva, seguindo o ritmo do jogador e trazendo novas opções pro jogo a cada nível. Em alguns níveis a área da ilha expande, aumentando as possibilidades para decoração e personalização.

Conclusão

Tomodachi Life se tornou uma febre nas redes justamente por sua ferramenta extensa de personalização. (foto: Reprodução/Nintendo)

A liberdade criativa de Tomodachi, é o que torna o jogo único e divertido, e faz dele um jogo de simulação de vida diferente dos demais. Quase tudo pode ser personalizado no jogo: é possível criar itens, pets, comidas, interiores e exteriores de casas, o que cria para o jogador paralelos com a sua vida real.

Essa grande gama de possibilidades foi o segredo para o sucesso imediato do jogo, que virou febre nas redes sociais. A comunidade não perdeu tempo e logo começou a criar personagens fictícios, personalidades e celebridades, que passam por situações inesperadas e jamais imaginadas.

Porém, a Nintendo deixou alguns pontos a desejar, como por exemplo a importação de Miis criados por outros jogadores, que era uma opção no Miitopia, algo que já havia se mostrado um sucesso anteriormente. Mas o ponto que mais deixa a desejar, é a falta da opção do português (Brasil) no menu de linguagens, ainda mais por se tratar de um jogo totalmente personalizável.

É satisfatório ver seus Miis vivendo a vida, sua ilha evoluindo e as infinitas possibilidades de personalização. A Nintendo transformou uma ideia simples, de algo que poderia ser só mais um jogo de simulação de vida, em um mundo de liberdade criativa. Já é possível imaginar a chegada de novos conteúdos, com novas opções de customização para deixar a ilha mais viva.

Nota: 9,5/10

Tomodachi Life: Living the Dream já está disponível para o Nintendo Switch.

A análise foi feita com cópia cedida pela Nintendo para Nintendo Switch.

* Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.







