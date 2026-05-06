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Renata Sorrah viverá mãe de vilã em nova novela das sete da Globo

Atriz viverá médica em Por Você, substituta de Coração Acelerado

Renata Sorrah viverá mãe de vilã em nova novela das sete da Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Renata Sorrah viverá mãe de vilã em nova novela das sete da Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Renata Sorrah está confirmada no elenco de Por Você, próxima novela das sete da Globo, que estreia no segundo semestre deste ano, e marcará seu retorno às telinhas após Vai na Fé (2023).

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Segundo informações do jornal O Globo, a atriz veterana interpretará Pérola, uma das personagens centrais da trama. Seu papel será de uma médica respeitada no hospital em que será ambientada a história, e terá embates com a própria filha, Vanessa, vivida por Alinne Moraes.

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Reginaldo Faria, inclusive, também foi confirmado no elenco de Por Você, e dará vida a Manoel, personagem que ganhará mais destaque ao longo da produção, e desenvolverá uma forte amizade com o papel de Renata Sorrah.

Escrita por Juliana Peres e Dino Cantelli, a substituta de Coração Acelerado terá Sheron Menezzes como protagonista. A trama conta a história de uma obstetra dedicada, cuja vida vira do avesso ao assumir os quatro filhos da melhor amiga, que morre de forma inesperada. Ela formará par romântico com Thiago Lacerda.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 06/05/2026 23:25
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