Renata Sorrah viverá mãe de vilã em nova novela das sete da Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Renata Sorrah está confirmada no elenco de Por Você, próxima novela das sete da Globo, que estreia no segundo semestre deste ano, e marcará seu retorno às telinhas após Vai na Fé (2023).

Segundo informações do jornal O Globo, a atriz veterana interpretará Pérola, uma das personagens centrais da trama. Seu papel será de uma médica respeitada no hospital em que será ambientada a história, e terá embates com a própria filha, Vanessa, vivida por Alinne Moraes.

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Reginaldo Faria, inclusive, também foi confirmado no elenco de Por Você, e dará vida a Manoel, personagem que ganhará mais destaque ao longo da produção, e desenvolverá uma forte amizade com o papel de Renata Sorrah.

Escrita por Juliana Peres e Dino Cantelli, a substituta de Coração Acelerado terá Sheron Menezzes como protagonista. A trama conta a história de uma obstetra dedicada, cuja vida vira do avesso ao assumir os quatro filhos da melhor amiga, que morre de forma inesperada. Ela formará par romântico com Thiago Lacerda.