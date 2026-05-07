Projeto gratuito leva cultura do hip hop ao Itapoã nesta sexta-feira (8/5)

Idealizado pelo rapper brasiliense Mano D, o projeto Rimas que ensinam, versos que transformam leva, nesta sexta-feira (8/5), shows e palestras ao Ced 1 do Itapoã. O objetivo do projeto é mostrar a cultura do hip hop à comunidade. As atividades serão realizadas às 10h40 e às 16h30 e a entrada é gratuita.

Além de Mano D, o produtor e rapper Fillipe Costa, a rapper e sócio-educadora Jane Mulher Comum e o artista e educador social Markão Aborígine participam do evento. “A programação varia entre MC, DJs e os palestrantes, que vão abordar temas sobre bullying, prevenção às drogas e à violência”, explica o organizador.

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Mano D ressalta a importância dos participantes, já atuantes na área da educação e pioneiros do rap no DF. “Vamos falar também sobre capacitismo e acessibilidade, os participantes são pessoas bem aptas a falar sobre os assuntos. Fillipe Costa é PCD e Markão Aborígine já faz trabalhos escolares e trabalha como educador, então conhece bem a área. E eu também vou levar um pouco da vivência e da realidade das ruas.”

A motivação de Mano D para criar o projeto partiu da mudança que o hip hop promoveu na vida do artista quando jovem. “Fomentamos a cultura na cidade e levamos também informação, conscientização e mostramos que os elementos do hip hop e os integrantes dele podem fazer total diferença, assim como fizeram na minha vida e na dos outros participantes”, diz. “É muito pertinente o momento agora para abordar esses assuntos e levar essas informações para dentro da comunidade.”

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Serviço

Rimas que ensinam, versos que transformam

Nesta sexta-feira (8/5), às 10h40 e 16h30, no Ced 1 do Itapoã (Via DF-250, s/n - Paranoá). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel