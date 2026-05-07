Brazlândia recebe festival de sertanejo gratuito com três dias de shows

Luiza Martins será uma das atrações do Festival Sertanejas, em Brazlândia - (crédito: Divulgação)

O Festival Sertanejas realiza sua 1ª edição desta sexta-feira (8/5) até domingo (10/5), na Praça do Laço, em Brazlândia. Com o propósito de celebrar a presença feminina na música e fortalecer a cena cultural da região, o evento reúne as artistas Luiza Martins, Mariana Fagundes, Day & Lara, Maristela Müller, Pagode da Japa e a DJ Cíntia Souza. A entrada é gratuita.

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A proposta do festival é dar palco para diferentes estilos e gerações da música popular, em uma programação que mistura música sertaneja, pagode e outras experiências culturais. Além das apresentações, o evento conta com uma praça de alimentação disponível ao público. Entre os destaques na programação está Luiza Martins, conhecida pelos sucessos Tailândia, Finais Necessários e Má influência.

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No primeiro dia de apresentações (8/5), os shows começam com Luiza Martins e Maristela Müller, das 18h às 2h. No segundo dia (9/5) se apresentam Day & Lara e Mariana Fagundes, também das 18h às 2h. Já no último dia do festival (10/5), das 16h à meia-noite, haverá show da Pagode da Japa no encerramento.

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Com fomento do Ministério do Turismo, o festival foi criado com o objetivo de ampliar o acesso da população a eventos culturais gratuitos e fortalecer a presença feminina na música sertaneja.





Serviço

Festival Sertanejas

Nesta sexta-feira (8/5) e sábado (9/5), das 18h às 2h, e domingo (10/5), das 16h à meia-noite. Na Praça do Laço (Brazlândia/DF). Entrada gratuita. Classificação livre.