Globo confirma volta de Taís Araújo às novelas em A Nobreza do Amor

Após o fim de Vale Tudo (2025), onde viveu a protagonista Raquel Accioly, Taís Araújo volta às novelas da Globo em uma participação especial em A Nobreza do Amor, atual trama das seis.
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A atriz interpretará uma personagem criada especialmente para ela: uma guia que ajudará Alika (Duda Santos) em sua trajetória, em uma cena simbólica de passagem de bastão entre gerações. As gravações devem ocorrer ainda neste mês, conciliando a agenda da artista com compromissos publicitários e a peça Mudando de Pele, em cartaz no teatro.
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Taís Araújo chegou a ser convidada para viver Niara, rainha de Batanga e mãe da protagonista, mas recusou o papel, que acabou ficando com Erika Januza. A ideia da participação especial partiu de Elisio Lopes Jr., um dos autores da novela, admirador do trabalho da atriz desde a série Reencarne (2025).
Com contrato renovado até 2029, Taís completará 30 anos de vínculo com a Globo em 2027. Já A Nobreza do Amor, no ar desde março, mantém médias de 18 a 19 pontos na Grande São Paulo e segue até o último trimestre deste ano.
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