Luva de Michael Jackson com cristais Swarovski será leiloada por R$ 100 mil

O proprietário da luva é Danny Powell, integrante da equipe que trabalhou na Victory Tour - (crédito: Reprodução)

Mais de três décadas após a estreia nos palcos, uma das peças mais icônicas da carreira de Michael Jackson será apresentada ao público antes de ir a leilão. A famosa luva coberta por cristais Swarovski, usada pelo artista durante a Victory Tour em 1984, ficará em exposição na casa de leilões Aguttes, em Neuilly-sur-Seine, região metropolitana de Paris, entre 30 de maio e 2 de junho de 2026. Em 3 de junho, o acessório será leiloado com lance inicial estimado em 15 mil libras, aproximadamente R$ 100 mil na cotação atual

O acessório foi criado pelo figurinista Bill Whitten, responsável por parte da identidade visual que ajudou a transformar Michael Jackson em um dos maiores ícones da música pop mundial. A peça fez parte da turnê realizada pelos The Jacksons, grupo formado pelos irmãos Jackson, em uma fase que marcou a despedida de Michael das apresentações com a família.

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Ao longo dos anos, a luva se tornou um dos símbolos mais reconhecidos da cultura pop. O visual de uma única luva reluzente no palco virou assinatura do cantor em apresentações históricas e em videoclipes que atravessaram gerações.

Mesmo preservada, a peça carrega marcas do tempo e do uso nos shows. Segundo informações divulgadas pelo leilão, alguns cristais se soltaram e ainda há manchas de maquiagem deixadas pelo artista durante as performances. Pequenos desgastes no tecido também aparecem no acessório.

O proprietário da luva é Danny Powell, integrante da equipe que trabalhou na Victory Tour. Além da luva, outros itens usados por Michael Jackson também serão colocados à venda. Entre eles estão uma jaqueta de lantejoulas e um chapéu utilizados durante a BAD Tour, iniciada em 1987 e considerada a primeira grande turnê solo mundial do artista. As peças devem receber lances a partir de 7.500 libras, cerca de R$ 50 mil.









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Desde a morte do artista, em 2009, objetos pessoais e peças usadas em shows seguem movimentando o mercado de colecionismo. Itens ligados ao cantor frequentemente aparecem em leilões internacionais e alcançam valores elevados pela raridade e pelo peso histórico.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca