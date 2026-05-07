InícioDiversão e Arte
Diversão e Arte

História do rock em São Paulo ganha especial da Globo com Supla

Especial percorre fases do rock paulistano, da Jovem Guarda ao hardcore dos anos 2000

O documentário vai percorrer por diferentes fases do gênero músical - (crédito: Observatorio da TV)
O documentário vai percorrer por diferentes fases do gênero músical - (crédito: Observatorio da TV)

A Globo desenvolveu o especial Sons de São Paulo, que resgata a trajetória do rock na capital paulista. Dividido em dois episódios, o programa será exibido em horário nobre nos dias 14 e 21 de maio, às 23h, na região metropolitana de São Paulo, e ficará disponível para todo o país no Globoplay.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Entre os destaques está a participação de Supla, que relembra como a cidade foi fundamental para sua formação como músico. O documentário percorre diferentes fases do gênero: da Jovem Guarda ao psicodelismo dos anos 70, passando pelo punk dos anos 80 com bandas como Titãs e Ira!, até o hardcore melódico dos anos 2000. Também aborda a irreverência dos Mamonas Assassinas e o legado do Charlie Brown Jr.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Produzido pelo departamento de jornalismo da emissora, o projeto valoriza a cena local, mostrando desde pequenas casas de espetáculo até grandes festivais internacionais que consolidaram São Paulo como palco central do rock brasileiro.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
OB
OB

Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 07/05/2026 15:20
    SIGA
    x