História do rock em São Paulo ganha especial da Globo com Supla

O documentário vai percorrer por diferentes fases do gênero músical - (crédito: Observatorio da TV)





A Globo desenvolveu o especial Sons de São Paulo, que resgata a trajetória do rock na capital paulista. Dividido em dois episódios, o programa será exibido em horário nobre nos dias 14 e 21 de maio, às 23h, na região metropolitana de São Paulo, e ficará disponível para todo o país no Globoplay.

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Entre os destaques está a participação de Supla, que relembra como a cidade foi fundamental para sua formação como músico. O documentário percorre diferentes fases do gênero: da Jovem Guarda ao psicodelismo dos anos 70, passando pelo punk dos anos 80 com bandas como Titãs e Ira!, até o hardcore melódico dos anos 2000. Também aborda a irreverência dos Mamonas Assassinas e o legado do Charlie Brown Jr.

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Produzido pelo departamento de jornalismo da emissora, o projeto valoriza a cena local, mostrando desde pequenas casas de espetáculo até grandes festivais internacionais que consolidaram São Paulo como palco central do rock brasileiro.