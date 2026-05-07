Globo aposta na convocação da Copa para impulsionar estreia de nova novela

A Globo prepara uma cobertura especial da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026, transformando o evento em estratégia para alavancar audiência. O anúncio da lista de escalados por Carlo Ancelotti, marcado para as 17h, será usado como vitrine para a estreia de Quem Ama Cuida, substituta de Três Graças, no próximo dia 18.
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Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, a emissora montou uma programação que vai do início da manhã até a madrugada, com o objetivo de manter o público conectado. O Jornal Nacional terá papel central, repercutindo a convocação e entregando audiência para a nova novela das nove.
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Na trama, Arthur Brandão (Antonio Fagundes), empresário milionário do ramo de joias, vive atormentado pela morte da esposa e pelo desaparecimento do filho Heitor (Renato Góes). Para evitar que sua fortuna caia nas mãos dos irmãos interesseiros, decide se casar com Adriana (Leticia Colin), sua fisioterapeuta. A união desperta desconfiança em Otoniel (Tony Ramos), avô da jovem.
A história ganha contornos dramáticos após o assassinato de Arthur. Adriana é acusada injustamente, condenada e inicia, anos depois, uma jornada para provar sua inocência e buscar vingança contra os responsáveis.
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