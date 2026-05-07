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COPA DO MUNDO 2026

Shakira lança prévia de música para Copa do Mundo com clipe no Maracanã; veja

Lançamento fará parte da playlist oficial do evento. Cantora fez amplo sucesso com hit 'Waka Waka', composto para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul

Trecho do videoclipe da música 'Dai dai', da cantora colombiana Shakira - (crédito: Reprodução / Instagram)
Trecho do videoclipe da música 'Dai dai', da cantora colombiana Shakira - (crédito: Reprodução / Instagram)

A cantora colombiana Shakira anunciou, nesta quinta-feira (7/5), uma prévia da música Dai Dai, lançamento que fará parte da playlist oficial da Copa do Mundo de 2026. A prévia da música foi compartilhada juntamente com um trecho do videoclipe. A produção foi gravada no gramado do Maracanã, no Rio de Janeiro, e contará com participação do cantor nigeriano Burna Boy. O lançamento está previsto para o dia 14 de maio. 

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Confira a prévia do videoclipe da nova música de Shakira: 

????EMERGENCY: Shakira acaba de anunciar música para copa do mundo 2026, “Dai Dai”, direto do estádio Maracanã. ???????? pic.twitter.com/lOXl9NbfsW

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Introdução no álbum oficial da competição 

A música será introduzida no álbum oficial da competição, marcada para acontecer entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá. A coletânea foi iniciada com o lançamento de Lighter, composição de Jelly Roll, Carín León e Cirkut. 

De acordo com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o álbum da competição é uma declaração sobre "onde o futebol está caminhando", e não apenas uma companhia musical para o torneio de seleções. "Ao reunir artistas cujas vozes ressoam por todos os continentes, estamos criando algo que reflete o tamanho, a ambição e o impacto cultural desta competição histórica", afirmou. 

Esta não será a primeira participação musical da colombiana em uma edição de Copa do Mundo. Em 2010, durante o Mundial da África do Sul, que sagrou a Espanha como campeã inédita, Shakira foi autora do grande hit do torneio, Waka Waka. A composição é uma das mais marcantes da história das Copas.  

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 07/05/2026 15:38 / atualizado em 07/05/2026 15:39
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