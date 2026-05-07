Rolê Cultural do CCBB traz programação variada e gratuita para maio

Para maio, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) promove o Rolê Cultural, programação que inclui de percussão afro-brasileira até brincadeiras de roda, contações de histórias para bebês e oficinas de autorretrato e encadernação. Público de todas as idades pode participar. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo site ou na bilheteria física do CCBB.

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A programação dedicada à primeira infância é um dos destaques. Aos sábados, domingos e feriados, às 10h e às 10h30, as famílias com bebês de 0 a 3 anos podem participar da oficina sensorial para bebês Tecido Mágico. Já às 9h30, podem participar da história contada para bebês: O Lenço. Inspiradas no livro de Patrícia Auerbach e em práticas da primeira infância, as atividades convidam os pequenos a explorar cores, texturas, sons e movimentos, forma de fazer criarem vínculo afetivo com a leitura e com o brincar compartilhado desde os primeiros anos de vida. Ambas têm duração de 30 minutos e capacidade para 10 crianças acompanhadas de seus responsáveis.

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O Rolê Cultural, para além da primeira infância, montou oficinas práticas também para crianças, jovens e adultos. Inspirada nos brinquedos do artista uruguaio Joaquín Torres-García, a oficina Criar, Montar e Brincar acontece aos sábados, domingos e feriados, às 14h. É voltada para crianças a partir de 4 anos e são 10 vagas por encontro. A oficina Retratos de Si propõe um espaço de observação e experimentação sobre a diversidade dos tons de pele, com espelhos, lápis de cor e giz de cera; acontece de quinta a domingo e nos feriados, às 17h. Os participantes devem ter a partir de 8 anos; são 20 vagas. Já a oficina Costura em Cadernos apresenta técnicas manuais de encadernação e acontece de quarta a domingo e nos feriados, às 19h, indicada a partir de 14 anos com capacidade para 20 pessoas.

Na área externa, para reunir família, amigos e crianças, a atividade História Contada acontece aos sábados, domingos e feriados, às 15h. Além disso, até 10 de maio, o público conhece A Flor Branca, um conto sobre travessia interior, perda e renascimento. De 16 a 31 de maio, é a vez de A Cidade sem Nome, inspirada na obra de Joaquín Torres-García. Já a Visita-Espetáculo, é para quem busca uma experiência imersiva. A visita transforma o percurso pelas galerias em uma caça às obras conduzida por personagens, aos sábados, domingos e feriados, às 16h, para 20 pessoas a partir de 8 anos.

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Às sextas e sábados, às 18h, o público pode participar do Rolê no Jogo Coleção de Arte BB, que convida à criação de uma coleção própria a partir de obras de artistas como Oscar Niemeyer, Athos Bulcão e Roberto Burle Marx. E, semanalmente, o Rolê com LIBRAS promove encontros de escuta visual e troca entre pessoas surdas e ouvintes, nos dias 1 e 15 de maio às 11h e nos dias 8, 22 e 29 de maio às 16h.

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Com a última programação, no dia 24 de maio, das 14h às 18h, o Dia de Rolê: Brincadeiras de Rua celebra o Dia Mundial do Brincar com amarelinha, pular corda, corre-cotia e outras dinâmicas que reúnem gerações em um circuito lúdico nos jardins do CCBB.