InícioDiversão e Arte
MÚSICA

Djavan acalenta corações em estreia da nova turnê, em São Paulo

Coletânea dos principais sucessos da carreira, a turnê 'Djavanear 50 anos' é declaração de amor recíproco aos fãs

Consciente em cada movimento, Djavan abriu o show com a música Sina - (crédito: João Pedro Alves/CB/D.A. Press)
Consciente em cada movimento, Djavan abriu o show com a música Sina - (crédito: João Pedro Alves/CB/D.A. Press)

**São Paulo (SP) — Poucos cantores conquistam o privilégio de manter duas horas de show com um coro ininterrupto do público. Em São Paulo, na abertura da mais recente turnê, Djavan esbanjou a variedade de sucessos que o acompanham desde o primeiro disco, de 1976. O Correio, entre as mais de 45 mil pessoas presentes, participou da estreia de Djavanear 50 anos, que chega a Brasília no dia 27 de junho.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Os fãs testemunharam uma performance sublime. Consciente em cada movimento, Djavan abriu o show com a música Sina, prelúdio de "irremediáveis gritos de prazer". Enquanto distribuía beijos e mostrava o gingado, Djavan cantou Te devoro, Boa noite e Cigano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao cumprimentar o público, lembrou a importância de São Paulo para o embalo na carreira. "Foi aqui, cinquenta anos atrás, que a música Fato consumado conquistou o segundo lugar no festival Abertura. É um marco importantíssimo para mim. A partir dali, dediquei minha vida toda à música." Os arranjos coordenados por Djavan, com trompetes, saxofone, além de baixo, bateria, guitarra e teclados mantiveram em alto nível a potência sonora das canções.

A protagonismo da voz e do violão, em Meu bem querer e Oceano apresentou os momentos mais celebrados entre os fãs, que aplaudiram de pé. "Cantaram lindo. Vocês me ajudam muito", retribuiu Djavan.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Correio Braziliense (@correio.braziliense)

De famosos a anônimos, fãs de Djavan

A cantora Liniker fez questão de prestigiar o show. "Djavan é uma inspiração, referência para o meu trabalho. Não poderia perder", disse. Nair Brito, 30 anos, reuniu sete familiares, todos com camisetas estampadas de Djavan. Segundo ela, o gesto é uma maneira de retribuir a paixão que herdou em casa. "Tenho um amor genuíno por ele, foi um prazer em organizar essa vinda", comentou.

Se Nair passou a gostar do Djavan por influência da família, Kauanny Basília, 14 anos, fez o contrário. Foi ela quem fez a mãe, Fernanda, gostar do cantor. "Estou aqui por ela. Meu presente do dia das mães é vê-la sorrir." Sidney Miranda e a mulher, Fabiana Oliveira, percorreram, de Campinas a São Paulo, quase 100 km para trazer Alice, de 16 anos, ao primeiro show da vida. "Comecei a gostar de MPB por causa deles", explica. "Viemos escutando no caminho, Djavan tem músicas muito bonitas", opina.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

**O repórter viajou a convite da equipe de Djavan

Saiba Mais

  • Djavan em show em São Paulo
    Djavan em show em São Paulo Foto: João Pedro Alves/CB/D.A. Press
  • Djavan em show em São Paulo
    Djavan em show em São Paulo Foto: João Pedro Alves/CB/D.A. Press
  • Djavan em show em São Paulo
    Djavan em show em São Paulo Foto: João Pedro Alves/CB/D.A. Press
  • Google Discover Icon
JP
JP

João Pedro Alves

Por João Pedro Alves
postado em 09/05/2026 00:07 / atualizado em 09/05/2026 00:09
SIGA
x