Hariany Almeida arrasa durante passeio de jet ski: "Sereia"





A influenciadora Hariany Almeida movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (8/5) ao compartilhar uma sequência de fotos usando um biquíni lilás durante um passeio de jet ski em Goiás. Aproveitando o dia de sol na Fazenda das Flores, a ex-BBB posou às margens de um lago e chamou atenção pelo visual em meio ao cenário paradisíaco cercado pela natureza.

Nas imagens publicadas no Instagram, Hariany aparece sorridente enquanto aproveita o momento de lazer em cima do jet ski. O ensaio improvisado rapidamente repercutiu entre os seguidores, que lotaram os comentários com elogios à beleza da influenciadora. Termos como "Maravilhosa, Belíssima e Uma sereia" foram alguns dos comentários deixados pelos fãs na publicação.

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Além das fotos, Hariany também mostrou que estava acompanhada do namorado, Renan Machado, irmão da cantora Anitta. Em clima descontraído, a influenciadora comentou sobre a relação entre os dois e brincou com a diferença entre os estados onde vivem. "Não só uma pessoa tem que virar carioca, uma tem que virar goiana também", escreveu.

O relacionamento com Renan, inclusive, tem impactado positivamente a rotina da ex-BBB. Recentemente, Hariany contou que o empresário a incentiva a manter hábitos mais saudáveis e uma vida mais ativa fisicamente, principalmente durante as temporadas em que passa no Rio de Janeiro.

"Quando a gente escolhe um parceiro, tem que ser uma pessoa que coloca a gente para cima e puxa a gente a fazer coisas boas. Meu namoro com o Renan está sendo muito bom porque ele me incentiva a ter vida fitness. Estar no Rio de Janeiro também me inspira a levantar cedo, fazer esporte, entrar no mar… Então, quando estou com ele, fico mais inspirada para fazer coisas que me movimentam. Fico em forma e feliz. Exercício faz bem não só para o corpo, mas para a mente", declarou.



O texto Hariany Almeida arrasa de biquíni lilás durante passeio de jet ski e ostenta boa forma foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.